Örebro Län – kommentarer om ALLA spelare

När Örebro ifjol bestämde sig för att stå på egna ben igen var det efter en kvartsfinalförlust som Örebro/Östergötland 2023.

Viktig redan ifjol: ”Vi vet att hon kommer att leverera”

Spelarna att hålla koll på: ”Gör alla andra bättre”

”Det är en dröm att ha en sådan spelare i laget”

När Örebro ifjol bestämde sig för att stå på egna ben igen var det efter en kvartsfinalförlust som Örebro/Östergötland 2023. Resultatet blev en tredjeplats i gruppen och ett missat slutspel, men inte utan mersmak. Nu tar sig Örebro an kvalet på nytt, med några spelare från förra årets lag, samt tolv (!) spelare födda 2011.



– Vi kanske var ett mer defensivt skickligt lag förra året. Nu har vi har kanske lite mer bredd i de offensiva, säger huvudtränaren Anders Falk.



I grupp A, som spelas i Sunne, ställs Örebro mot Värmland, Dalarna, Gästrikland och Västmanland.



Tillsammans med Anders Falk går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



