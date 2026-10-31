Loui Oldéen är son till hockeyprofilen Björn Oldéen.

Foto: Bildbyrån & Martin Jansson.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Stockholm vann planenligt sitt kvalspel i TV-pucken. Utan att bli riktigt testade åkte en av storfavoriterna till Örnsköldsvik med sikte på en guldmedalj. I kvartsfinalen blev det också seger mot Värmland med 5–2.

Därmed har laget gått obesegrat och vunnit fem raka matcher i turneringen.

– Det är jäkligt kul. Spännande och roligt, det är något jag har längtat efter väldigt mycket, säger backen Loui Oldéen.

Hur skulle du beskriva er resa i TV-pucken?

– Det var en tveksam start i första matchen mot Uppland, men vi vann med 6–1. Sen tycker jag att vi kom in i det mer och mer under turneringen och avslutar kvalspelet ganska bra. Nu har vi bra rull.

Framåt har det också blivit utdelning för distriktet som står noterade för 34 mål på fem matcher.

– Alla spelar väldigt bra och sen har vi en bra topp som kan göra mål och bidra framåt. Det är jämnt och alla är väldigt bra. Det är ingen som drar ner tempot utan det är stabilt.

Loui Oldéen är son till Björn Oldéen

I årets Stockholmslag har Loui Oldéen en tydlig roll. Han är en stabil och gedigen back som spelar enkelt och tufft.

Hittills har han även gjort två assist framåt i turneringen.

– Jag är en defensiv back och försöker hålla i pucken och spela bra. Jag ska inte göra det för svårt eller klanta till det, utan spela rakt och enkelt, få ut pucken ur zon och spela tufft framför eget mål.

Om efternamnet klingar bekant är det för att pappa Björn är en känd profil i hockeysfären. Han är till vardags kommentator och programledare på TV4. Där jobbar han med kanalens sändningar från SHL.

Under uppväxten har han även varit tränare för Loui.

– Han var tränare för mig till U15, förra året. Det har varit kul att ha honom som tränare. Jag har spelat för Farsta och nu bytte jag till Djurgården. Då kan han inte träna mig längre men det har varit kul att ha honom, det har hjälpt mig en del.

Drabbades av post-covid

Resan till TV-pucken har däremot varit allt annat än lätt för Loui Oldéen. För ett par år sedan drabbades han av covid-19, något som gav honom stora besvär. Sjukdomen ville inte ge med sig och till slut konstaterades det att han drabbats av post-covid.

Det satte så klart stora käppar i hjulet för hockeyambitionerna, men även det vardagliga livet.

– Jag hade post-covid i ett och ett halvt år, det var rätt tufft. Jag vet inte vilken säsong, det var 2021 eller nåt sånt. Jag var borta i ett och ett halvt år, det var jobbigt. Kul att komma tillbaka och ändå komma med i TV-pucken.

Loui Oldéen spelar TV-pucken för Stockholm.

Foto: Martin Jansson.

Samtidigt som hans jämnåriga slipade på detaljer och fick mängdträning var Loui alltså sängliggande. På 18 månader blev det knappt någon träning över huvud taget. Men trots det har han alltså tagit sig in i årets lag – som dessutom är ett toppat Stockholmslag och inte två som tidigare år.

– Nej, jag tränade ingenting. Det var ett år jag var helt borta. Jag var till och med borta från skolan och läraren fick komma hem till mig ibland. Sista halvåret började jag ändå gå i skolan halvdagar men jag tränade fortfarande lite, eller ingenting. Så på ett och ett halvt år tränade jag typ ingenting. Det var tufft så klart att vara borta från gänget och från hockeyn.

Hur är det möjligt att du har lyckats repa dig och ta en plats i TV-pucken?

– Jag vet inte, det är en bra fråga faktiskt. Det satt kvar en del i muskelminnet och sen körde jag bara på och fick vara med här.

Ska gå hockeygymnasium i Djurgården

Loui Oldéen valde inför den här säsongen att ta steget till Djurgården. Där spelar han nu i U16-laget som alltid vill vara med och utmana i SM.

Samtidigt har han också kunnat växla upp träningen rejält och känner inte längre några sviter från sjukdomen.

– Nej, nu är jag helt frisk. Det är inget kvar utan det är helt borta. Det är skönt att kunna köra på som vanligt igen.

Efter TV-pucken väntar en återkomst till Djurgården där han också blir kvar för att gå hockeygymnasium.

– Exakt, jag ska till deras J18 sen. Det ska bli kul och spännande att stanna där några år.