Under lördagen har semifinalerna i TV-pucken spelats.

På flicksidan kommer Dalarna och Värmland att mötas i finalen – medan Skåne och Småland ställs mot varandra i pojk-finalen i morgon.

Vilka kommer att få lägga vantarna på TV-puckspokalen i morgon? Foto: Bildbyrån

Semifinalerna i TV-pucken är nu färdigspelade. Finallagen på både flick- och pojk-sidan är nu klara inför morgondagens medaljmatcher. Här följer en genomgång av lördagens matcher.

Dalarna och Värmland möts i tjej-finalen

Den första semifinalen under lördagen spelades mellan Stockholm och Dalarna. Precis som i kvartsfinalen spände Dalarna sina muskler. Efter att det stod 1-1 tidigt in i matchen stack Dalarna sedan ifrån med flera mål på kort tid. Redan efter 13:31 minuters spel hade Dalarna gått upp till en 5-1-ledning och hade därmed redan en fot i finalen.

Slutresultatet blev sedan 5-2 till Dalarna som säkrar en ny finalplats i TV-pucken.

Målskyttar Stockholm – Dalarna:

0–1 Anna-Maj Norling (Signe Silver, Molly Myhr)

1–1 Tilda Hennicks (Letizia Pizka, Hilda Hildman)

1–2 Anna-Maj Norling (Molly Myhr, Signe Silver)

1–3 Hilla Ytfeldt (Molly Myhr)

1–4 Tilda Wigg (Isa Sinko)

1–5 Isa Sinko (Tilda Wigg, Hilla Ytfeldt)

2–5 Malou Hassinen (Lovisa Nygård)

I den andra semifinalen möttes Värmland och Ångermanland. Värmland, som fortfarande inte släppt in ett enda mål i årets TV-pucken, visade på effektivitet i powerplay och gick upp till 2-0 efter två PP-mål. Målvakten Clara Björck stod sedan pall när Ångermanland pressade på och Värmland kunde sedan gå upp till 4-0 vilket även blev slutresultatet.

Värmland går därmed vidare till final på flicksidan för första gången någonsin.

Målskyttar Värmland – Ångermanland:

1-0 Molly Pihlström (Lilli Labraaten, Leia Rudehov Hjalmarsson)

2-0 Matilda Ribeiro Henriksson (Lilli Labraaten, Molly Pihlström)

3-0 Molly Pihlström (Linnéa Bergström, Matilda Ribeiro Henriksson)

4-0 Lilli Labraaten (Linnéa Bergström)

Skåne och Småland till final på pojksidan

På eftermiddagen började sedan pojkarnas semifinaler. Den första matchen spelades mellan Stockholm Nord och Skåne. Det blev en tajt och målsnål match och det skulle bara krävas ett enda mål för att säkra finalplatsen.

Det var Skåne som vann med 1-0 för att säkra sin första finalplats i TV-pucken sedan 2017. Målvakten Jovan Perisic stod för en jättematch i semifinalen och räddade 27 skott för att hålla nollan.

Målskyttar Stockholm Nord – Skåne:

0-1 Simon Wilsell (Casper Scherstén)

Därefter var det dags för hemmalaget Smålands semifinal mot Stockholm Syd. Precis som i den första semifinalen blev det stor dramatik. Det var länge mållöst mellan de båda lagen innan Stockholm Syd tog ledningen i andra perioden. Småland reste sig däremot och lyckades vända, mycket tack vare ett storspel av målvakten Hannes Merkle-Rohdin. Han räddade 30 av 31 skott under matchens gång och en sen kvittering av Småland såg till att det blev förlängning och sedan även straffläggning.

Småland gjorde det enda målet under straffarna och Merkle-Rohdin räddade samtliga av Stockholms Syd straffar. Värden Småland går därmed vidare till final i TV-pucken för andra året i rad.

Målskyttar Stockholm Syd – Småland:

1-0 Tiel Lindqvist (Vincent Sörlin)

1-1 Olle Sandberg (Isak Alvudd, Anton Gannerud)

1-2 Isak Alvudd (avgörande straff)

Så avgörs TV-pucken

Bronsmatcherna:

Flickor: Stockholm – Ångermanland (09:00)

Pojkar: Stockholm Syd – Stockholm Nord (10:40)

Finalerna:

Flickor: Värmland – Dalarna (13:10)

Pojkar: Småland – Skåne (15:00)

