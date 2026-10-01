Utspelet: "Nylander borde vara kapten i Toronto"

Sean Avery tycker att William Nylander ska vara kapten för Toronto Maple Leafs. Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

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Som NHL-spelare var Sean Avery kontroversiell på alla sätt och vis. Som värd för en egen podcast hos hockeyfights.com fortsätter han på samma spår.

I första avsnittet av The Sean Avery Show tog 46-åringen Aleksandr Ovetjkin i försvar efter att han dykt upp i en rysk propagandafilm för Vladimir Putin och invasionskriget i Ukraina.

I det alldeles färska andra avsnittet av showen vill Avery se en förändring i Toronto Maple Leafs. Han vill se William Nylander som ny lagkapten för klubben. Anledningen är framför allt att han inte tycker att den nuvarande kaptenen, Auston Matthews, är rätt man för jobbet.

– Vad ska vi göra med William Nylander i Toronto? Jag är inte säker på om han har blivit utsedd till lagkapten, och jag vet inte om Auston Matthews är kapten – och jag har en egen hockeyshow, säger Avery sarkastiskt.

– Men om jag skulle komma med ett argument är det att Nylander borde vara kapten i Toronto.

Han går vidare med att kritisera Matthews personlighet.

– Jag tror inte nödvändigtvis att han kan hantera det. Jag tror att han antagligen är en bättre spelare om han lämnas i fred. Det är som han befinner sig i en konstig bubbla, man ser aldrig känslorna utan han är på samma nivå hela tiden och jag vet inte vad som pågår där.

Sean Avery om William Nylander: "Han är kaptenen för mig"

Avery fortsätter:

– "WIlly" är kaptenen för mig. Det här laget kommer att ledas av William Nylander. Han är konsekvent och vi kommer att få poängen varje kväll, men han måste spela bra hockey fem-mot-fem och vara en alfa. Han kan inte försvinna vissa kvällar, det kan man inte göra i Toronto.

Matthews tog över C:et efter John Tavares inför säsongen 2024/25. Då kom han från karriärens hittills bästa säsong med 69 mål och 107 poäng, Sedan dess har han haft två skadedrabbade säsonger med 33 respektive 27 mål, och varit långt ifrån målformen han visade tidigare.

29-åringen har också lämnat Torontos två första matcher den här säsongen utan poäng då det blev förlust mot Montréal (2–3) i premiären och vinst mot New York Islanders (2–1) i natt.

Sean Avery spelade 580 NHL-matcher för Detroit, Los Angeles, New York Rangers och Dallas mellan 2001 och 2012. Han gjorde sig framför allt känd som en agitator och bråkmakare. Under karriären samlade han på sig över 1 500 utvisningsminuter och var flera gånger i blåsväder utanför isen.

Numera jobbar han som skådespelare och hade nyligen en mindre roll i Christopher Nolans storfilm The Odyssey.