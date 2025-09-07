Jämtland/Härjedalen – kommentarer om ALLA spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Jämtland/Härjedalen.

Självlärda målvakten hyllas: ”Otroligt lovande”

Tre (!) ordinarie backar: ”Får göra det bästa av situationen”

Lånar från Norrbotten: ”Hade platsat, men…”

En målvakt och tre backar från det egna distriktet. Att Jämtland/Härjedalen har helt andra förutsättningar än många andra lag i TV-pucken är verkligen ingen överdrift. De långa resvägarna och det låga antalet spelare ger en av de tunnaste trupperna i turneringen, och inte minst en stor utmaning, både idag och i framtiden.



MEN detta betyder inte att distriktet inte producerar spelare som kan få en fin framtid inom hockeyn.



– Vi har ställt upp med laget i år för att de som verkligen vill något med sin hockey ska få chansen att visa upp sig och faktiskt spela TV-pucken, säger huvudtränaren Rebecca Bellqvist.



I grupp C, som spelas i Gällivare, ställs Jämtland/Härjedalen mot Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland.



Tillsammans med Rebecca Bellqvist går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.