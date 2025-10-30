Gjorde hattrick – i kvartsfinalkrossen

Stockholm Nord är klart för semifinal i TV-pucken. De körde över Norrbotten med 8-0 (!) i kvartsfinalen, efter att Filip Leijonhielm gjort hattrick.

– De gör det så bra, säger SVT:s Jonas Andersson.

Filip Leijonhielm satte ett hattrick.

Foto: Skärmklipp / SVT.

Stockholm Nord tillhör nästan alltid favoriterna i TV-pucken – och det är inget undantag i år. Huvudstadslaget är klart för semifinal efter att ha kört över Norrbotten i semifinalen.

Stockholm Nord kopplade ett järngrepp om matchen direkt. Redan efter en dryg minut satte Anton Toivola Henriksson, som också är ett stort löfte i basket, 1-0. Och innan tre minuter var spelade satte Filip Leijonhielm, lillebror till Damkronornas Isabelle Leijonhielm, 2-0.

I slutet av den första perioden kom också 3-0, efter en individuell prestation av Leo Lotfi.

– Vilket nummer, det där är vackert, konstaterade SVT-kommentatorn Chris Härenstam.

Härenstam fick medhåll av experten Jonas Andersson.

– Han är atletisk och explosiv, men också orädd. Han är inte den största spelaren, men totalt respektlös. Även mot sig själv.

– Det är en drömstart för Stockholm Nord.

Stockholm Nord till semifinal

I samma sekvens som 3-0-målet ådrog sig Norrbotten också ett matchstraff, vilket gjorde att Stockholm Nord fick inleda den andra perioden med 4-0 i powerplay. Och i slutsekunderna av det numerära överlägset var det återigen dags för SDE:s Toivola Henriksson att bli målskytt, när han petade in en retur från nära håll. Den 198 centimeter långe backen har nu gjort sex mål på sex matcher i TV-pucken, om vi även räknar in gruppspelet.

När 5-0 kom fick Toivola Henriksson sällskap i tvåmålsklubben, då Filip Leijonhielm direktsköt in pucken efter en fin framspelning av Axel Liiv. Och bara någon minut senare var det dags för de två glödheta stjärnorna att slå till igen. Toivola Henriksson tog ett skott som styrdes in av Leijonhielm, som därmed fullbordade sitt hattrick.

Det var 15-åringens nionde (!) mål i TV-pucken.

I slutminuterna kom också 7-0, efter mål av Herman Lind – och kort efteråt satte Anton Roos Olsen 8-0 i powerplay.

– De gör det så bra, säger experten Jonas Andersson om Stockholm Nord.

– Det är ett styrkebesked.

I semifinalen, som spelas på lördag förmiddag, står Skåne för motståndet efter deras seger mot Värmland.

Norrbotten – Stockholm Nord 0-8 (0-3, 0-5)

Första perioden:

0-1 Anton Toivola Henriksson (Noel Kronwall, Axel Liiv)

0-2 Filip Leijonhielm (Maximilian Söderholm)

0-3 Leo Lofti (Viking Simon, Noah Sanders)

Andra perioden:

0-4 Anton Toivola Henriksson (Maximilian Söderholm, Anton Roos, Olsen)

0-5 Filip Leijonhielm (Axel Liiv)

0-6 Filip Leijonhielm (Anton Toivola Henriksson, Noel Kronwall)

0-7 Herman Lind

0-8 Anton Roos Olsen (Ludvig Langermo Neuman, Viking Simon)