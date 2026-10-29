Jagar final – 50 år efter morfar: "Stöttat mycket"

Eveline Carlsson går i morfar "Maskens" fotspår.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Vid hockey-VM i Moskva 1986 blev Anders Carlsson "Masken" med hela Sverige när han jublade två gånger om mot Finland. Mål som vi nu även kan säga har satt sina spår på nästa generation.

Under torsdagen klev Dalarna in i slutspelet av TV-pucken, och stod för en rejäl skräll. Stockholm vann skotten 26–7, men kullorna, ledda av bland annat Eveline Carlsson stod emot och säkrade 3–2-segern via förlängning.

– Det känns jäkligt skönt, skönt med vinst. Det är något man har drömt om hela tiden, säger Carlsson till hockeysverige.se efteråt.

– Ketchup-effekten. Vi har inte lyckats med skotten innan och nu satt dem, fortsätter forwarden om nyckeln.

Storebror Hugo Carlsson representerade Dalarna förra året, och morfar Anders Gästrikland 1975 och 1976, alltså för 50 år sedan.

– Han är uppe i Finland och kollar. Det känns skönt, han stöttar mig mycket, säger Eveline

Bandspelaren har också gått varm genom åren.

– Jag har kollat på massor av highlights. Målen han gjorde mot Finland. Det är fint. De (familjen) har snackat om det mycket.

En av Dalarnas yngsta – jagar final

I fjol föll Dalarna mot Värmland i finalen av TV-pucken, men nu, med flera av de yngre spelarna födda 2012, som Eveline Carlsson, jagar man revansch.

Anders Carlsson föll själv i finalen av TV-pucken 1975.

– Det känns coolt, säger hon om att spela TV-pucken precis som morfar.

– Han har stöttat mycket och hjälpt, hela familjen har gjort det.

Hur mycket får du höra det, att ni är släkt?

– Jag får höra det från familjen bara, från brorsan. De brukar prata om det.

Du har inget eget smeknamn som hans?

– Nej, Carlsson bara, skrattar Eveline.