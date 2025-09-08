De stack ut i kvalspelet: ”Lär vara en toppspelare i landslaget”

Killarnas kvalspel till TV-pucken är avklarat. 24 lag har blivit åtta.

Victor Svensson, Jimmy Hamrin och Martin Jansson följde de olika grupperna på nära håll – och plockar här ut spelarna som stack ut mest.

”Har förutsättningar att vara en komplett center”

”Då tycker jag att han var planens bästa spelare”

Gästriklands poängkung stack ut: ”Dominerade isen när jag såg honom”

Förutom i Stockholmsgruppen var det dramatiskt in till sista omgången. Vi fick se väldigt olika grupper där det i väst blev poängexplosioner hos flera spelare där alla lag slog alla. I syd imponerade favoriten Småland samtidigt som det fanns väldigt många individuellt skickliga spelare.

På Grimsta IP i Stockholm blev det inte helt oväntat Stockholm Nord och Syd som gick vidare till slutspel.

Victor Svensson, som i dag jobbar på Eliteprospects, var på plats i den södra gruppen. Samtidigt som Hockeysverige.se’s Martin Jansson bevakade Stockholmsgruppen på plats i Grimsta. Jimmy Hamrin, som är en av Sveriges främsta juniorskribenter, bevakade de övriga två grupperna från håll.

Här är de spelarna som trion tyckte stack ut mest under kvalspelet.

