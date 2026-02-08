Frölunda ska tävla i storturneringen: ”Ledande i Europa”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Spengler Cup kommer att ha svensk representation 2026/27.

Frölunda ska tävla i den anrika turneringen för andra gången.

– Vi är glada över att återvända och stolta över att ha blivit inbjudna igen, säger klubbdirektör Christian Lechtaler.

Frökunda kommer att tävla i Spengler Cup 2026/27. Foto: Martin Meienberger/freshfocus/Bildbyrån

Varje år avgörs Spengler Cup i Davos där flera lag från Europa – samt ett kanadensiskt landslag – tävlar om bucklan. Turneringen har arrangerats sedan 1923 och är alltså över 100 år gammal. Det är inte ofta som svenska lag är med och deltar. Senast ett svenskt lag var med i Spengler Cup var 2023/24 när Frölunda var med.

Nu står det klart att Sverige ska finnas representerat vid nästa säsongs Spengler Cup-turnering. Återigen är det Frölunda som ska delta i Spengler cup 2026/27, tre år efter sitt senaste deltagande.

– Vi är glada över att återvända till Davos för ännu en turnering och stolta över att ha blivit inbjudna igen. Som alltid är vårt mål att vinna allt vi deltar i och detta är ytterligare en möjlighet för oss att göra det. Att få vara med i en turnering med över hundra års historia känns speciellt. Vi är redo för utmaningen, säger klubbdirektör Christian Lechtaler i ett uttalande på klubbens hemsida.

Frölunda gör comeback i Spengler Cup

Frölunda gjorde debut i Spengler Cup för tre år sedan och gick då till semifinal. Nu kommer Frölunda delta igen i jakten på att få lägga vantarna på den anrika bucklan.

– Frölunda HC är en av Europas ledande hockeyorganisationer och vi är mycket glada över att välkomna dem tillbaka till Davos. Sedan deras debut 2023 har klubben visat en stark vilja att återvända, vilket understryker Spengler Cupens särskilda dragningskraft, säger Spengler Cup-presidenten Marc Gianola.

Under Spengler Cups över 100 år långa historia har det bara blivit en svensk vinnare vid två tillfällen. Färjestad vann turneringen både 1993 och 1994. Inget svenskt lag har dock gått till final sedan Färjestad förlorade i finalen mot Kanada 1997. Förutom Färjestad har även AIK, Rögle, Västerås och MoDo spelat final i Spengler Cup.

Source: Frölunda HC @ Elite Prospects