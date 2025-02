Speltips 22/2 inför Linköpings HC – Frölunda HC

Det gick inte vägen senast för Linköping borta mot Örebro och speltipset i matchen gav därmed en förlust. Motivationen är fortsatt hög men det är lite tamt offensivt och spelarna behöver offra sig mer för att komma till de heta lägena. Frölunda spelar med en helt annan pondus och självförtroende och vill självklart behålla sin andraplats i tabellen inför slutspelet. Formen talar för Frölunda trots bortaplan.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Frölunda har fem raka segrar

Filip ”Älgen från Skara” Cederqvist är stekhet med sex mål på de fyra senaste matcherna

Frölundas powerplay är bäst i SHL för tillfället, eller vad sägs om 11 PP-mål på de sex senaste matcherna

Frölunda har bäst snitt defensivt med minst insläppta mål per match i ligan, 2,13

Linköping har förlorat samtliga tre matcher mot Frölunda i grundserien

Linköping behöver hålla sig på isen

Det är idel viktiga matcher för Linköping i jakten att undvika nedflyttningskvalet och här behöver man studsa tillbaka efter en tung förlust borta mot Örebro. Till en början såg det ut som Linköping levde vidare från lördagens seger uppe i Gävle och laget var klart bättre under första perioden mot Örebro. Men istället för en större ledning stod det bara 0-1 på tavlan och just ineffektiviteten spelade LHC ett spratt ännu en gång. Örebro både kvitterade och gjorde sen 2-1 efter ett individuellt misstag. Ett misstag som kostade poäng och en eventuell seger i Behrn Arena. Linköping har spelat boxplay vid 114 tillfällen under säsongen och släppt in 30 mål, en procent på 73,68 uppklarade powerplay från motståndarna. När man möter Frölunda som är sylvasst i spelformen med en man mer på isen är det inget snack om att det blir viktigt för LHC att hålla sig på banan.

Broc Little är skadad i Linköping.

Frölunda kommer med fem raka segrar, formen är alltså i topp och laget har klättrat upp till en andra plats i tabellen bakom Brynäs. Det är oerhört viktigt att behålla den placeringen för göteborgarna då man i så fall skaffar sig hemmaplansfördel hela vägen fram till en eventuell final (om nuvarande ettan Brynäs står på andra sidan). Frölunda gjorde bägge sina mål i powerplay mot HV71, två mål på tre försök – en spelform som funkar nästintill felfritt just nu. Frölunda verkar inte heller må dåligt att spela på bortaplan där man har två raka segrar. Filip Cederqvist är i ett målstim samtidigt som Arttu Ruotsalainen också hittat rätt och har poäng i de fem senaste matcherna.

Frölunda fick Wiktor Nilsson skadad senast.

Inbördes möten

26/12-24 Frölunda – Linköping 5-2

7/12-24 Linköping – Frölunda 2-3

12/10-24 Frölunda – Linköping 2-1 eft förl.

Linköping har 3-3-4 på de tio senaste och 2-2-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 27,18%-73,68%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,64-2,88

Skotteffektivtet 10,61%

Frölunda har 6-1-3 på de tio senaste och 3-0-2 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 30,00%-81,48%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,62-2,13

Skotteffektivitet 10,10%

Linköping kom inte upp tillräckligt bra över 60 minuter senast. Nu möter man ett bättre lag och det krävs ännu mer för att vinna. Frölunda är i ett härligt stim och kan vinna det här även utan en maxprestation, därför är spelet givet för min del.

Här går jag på Frölunda rakt ut och spelar att de vinner under ordinarie tid till oddset 2,35 hos bet365. Insats 2 units. Lycka till!

Spelstopp lördag 22 februari, 15.15.