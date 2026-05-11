KLART: Karlskoga värvar forward

BIK Karlskoga har gjort klart med en ny forward.

Travis Treloar är klar för värmlänningarna.

Svensken, med det amerikanskklingande namnet, stod för sex mål och 14 assist för Mora under den gångna säsongen. Nu lämnar han Dalarna för spel årets finalister i Hockeyallsvenskan.

– Jag är otroligt stolt över att få vara en del av BIK-familjen. Det ska bli otroligt kul att spela i Nobelhallen och uppleva atmosfären tillsammans med de passionerade fansen. Jag ser fram emot en lång säsong tillsammans, säger Treloar till klubbens hemsida.

24-åringen är fostrad i Norge men spelade juniorhockey i Sverige innan han lämnade för Nordamerika. Innan han vände hem igen avslutade han som kapten i Quinnipiac University i NCAA och stod för 36 poäng på 38 matcher.

– Vi ser en skicklighet i Treloar som vi ska plocka fram ytterligare under vintern. Han besitter en fin skridskoåkning och ett skott som kommer att bidra till det offensiva spelet, säger sportchef Torsten Yngveson.

Kontraktet är skrivet över säsongen 26/27.