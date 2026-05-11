Uppgifter: Kan göra chockflytt – till KHL

Linus Weissbach fick lämna Frölunda.

Nu kommer uppgifter från Expressen att 28-åringen överväger en flytt till KHL.

Det blev två skadefyllda säsonger i Frölunda för Linus Weissbach. Nyligen stod det klart att det inte blir någon förlängning med Göteborgs-klubben.

Nu kommer alltså uppgifter från Expressen om att Weissbach kan göra en flytt som hade skapat chockvågor i Sverige. Enligt tidningens uppgifter är överväger göteborgaren en flytt till KHL och SKA St. Petersburg och har ett erbjudande värt flera miljoner kronor netto per säsong.

Sedan tidigare spelar tre svenskar i KHL efter att kriget bröt ut. Det handlar om Fredrik Claesson, Robin Press och Dmytro Timashov. Weissbach skulle bli den första svensken att gå direkt till KHL från SHL efter februari 2022.

Totalt blev det 49 poäng på 88 matcher i Frölunda-tröjan.