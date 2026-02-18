Speltips OS 18/2: USA – Sverige

Den stora revanschen? Kan ett nederlagstippat Tre Kronor hitta rätt växlar för att bryta ner ett urstarkt USA i kvartsfinalen?

VM 2025 var Sverige rätt klar favorit i semifinalen mot USA, det slutade i platt fall och förnedring med 6-2. Nu är det dags för revansch i OS-kvartsfinal på onsdag kväll. Det krävs dock mycket stolpe in på flera punkter för att det ska bli sant.

Stefan rekommenderar USA vinner Odds 1.71 Till LuckySport

Mina tre främsta motiveringar till dagens speltips:

USA har överlägset bättre målvakt i Connor Hellebuyck

USA har haft en grym utdelning i powerplay och är 100 % i sitt boxplay

Sverige har inte djupet i sin trupp som kan mäta sig med USA:s

USA har fått vila en dag extra

Tre Kronor gjorde vad man skulle mot Lettland och det var som i de tidigare matcherna i turneringen, ömsom väldigt bra spel och ömsom lite bristande fokus. Laget släpper fortfarande till lite för enkla målchanser och när motståndet hårdnar och är än mer skickligt hamnar man i svåra lägen.

Det finns trots det en uppsida i det svenska laget, något som visade sig mot Lettland, att flera av nyckelspelarna faktiskt tog tag i spelet och gick i bräschen – både offensivt och defensivt. Vi ska ta med de fina individuella prestationerna som gjordes och var upphov till flera av målen, förhoppningsvis har det gett ytterligare energi in i truppen.

Att det behövs lite tur och inte bara skicklighet är vi nog alla överens om för att Sverige ska rubba USA. Samtidigt är det endast EN match som gäller och vi vet att Sverige slog USA i 4 Nations Face-Off väl i ett läge där USA redan var klart för final.

USA har haft en stor spridning av sina målskyttar hittills. Storstjärnan Auston Matthews är föga överraskande poängbäst med 3+2 men utöver det finns sparkapital i Jake Guentzel, Jack Hughes och Jack Eichel. Men det är backsidan som är mest imponerande och tillsammans med världens bäste målvakt Connor Hellebuyck blir det svårt för Forsberg, Nylander och co. att överlista dessa.

Favoriten USA har fått vila någon extra dag vilket kan vara ett plus, spelmässigt har USA inte gjort nio bra perioder men några av dessa har varit bländande och gett tillräcklig utdelning för att kunna spela på resultat. Det finns mer att ta av från USA också.

Lucky Sports Casino erbjuder oddset 1,71 på USA att vinna matchen och jag spelar 2/5 units på det utfallet.