Speltips OS 14/2: Svierige – Slovakien

Slovakien har visat fart, glöd och sylvassa omställningar, matchbilden kan passa perfekt för en poängkung i form.

Inför sista gruppspelsmatchen i OS-hockeyn lever dramatiken. Sverige är given favorit men det är Slovakien som sitter i ett bättre utgångsläge. Tre Kronor behöver tre poäng och gärna en del plusmål, medan Slovakien tar en direktplats i kvartsfinalen på en poäng.

Stefan rekommenderar Slafkovsky över 0,5 poäng Odds 2.00 Till LuckySport

Mina tre främsta motiveringar till dagens speltips:

Juraj Slafkovsky har 2+2 på två matcher

Slafkovsky har redan noterat sin målbästa säsong i NHL efter 57 matcher

Han är en bärande spelare i Slovakien och spelar i alla viktiga situationer

Sverige har haft problem med effektiviteten och endast 6,32 i skottprocent är uselt. Dessutom har laget bjudit på för många farliga lägen bakåt som blivit kostsamma.

Slovakien har som vanligt ett vass kontringsspel och visat en hög skärpa, laget är OS överraskning hittills.

Frågan är om Tre Kronor insett allvaret och att de bärande spelarna nu tar tag i det här själva, eller om Slovakien kan straffa ett lag som inte ser ut att vara i form eller synk.

Därför gör Juraj Slafkovsky poäng

Slafkovsky har redan producerat 2+2 i OS och är en av Slovakiens ledande offensiva krafter. Han har han haft en stark NHL-säsong i Canadiens med 21 mål framåt vilket är målbästa i hans NHL-karriär så långt. Tillsammans med kaptenen Tomas Tatar och Adam Ruzicka har han bildat Slovakiens förstafemma.

Hans form och självförtroende visar att han är het i turneringen. Han har en stor roll i laget och får mycket istid i avgörande lägen och powerplay.

Matchbilden med ett Sverige som kommer vara offensiva och äga mycket puck kan öppna för kontringar, där Slafkovsky både är en bra avslutare själv men även bra framspelare.

Lucky Sports erbjuder oddset 2,00 på Juraj Slafkovsky över 0,5 poäng i matchen inklusive övertid och jag spelar 2/5 units.