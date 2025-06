Speltips 10/6 inför Florida Panthers – Edmonton Oilers

Brad Marchand visade sin klass när han avgjorde match två i förlängningen senast, det var hans andra mål i matchen och tredje totalt i finalserien. Hans intensitet och hans instinkt att vara där det händer har gett Florida ett litet övertag inför match tre på hemmaplan. Marchand målskytt och Florida att vinna blir mina spel i natt.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Floridas djup över sina fyra kedjor

Styrkan av Florida att skaka av sig ännu ett sent kvitteringsmål från Oilers

Brad Marchands instinkt, 7+10 i playoff och 3+0 på de två senaste

Frågetecknet för Oilers Ryan Nugent-Hopkins

Målvakten Sergej Bobrovskij tog på nytt över 40 skott

Fortsatt hög intensitet och kamp väntar

Det har varit två intensiva matcher hittills där Florida tappat sin ledning i slutet av bägge matcherna. Senast trodde nog alla att Oilers skapade sig ett kraftigt mentalt övertag in i förlängningen genom Corey Perrys sena kvittering under ordinarie tid. Florida vek dock aldrig ner sig och kunde avgöra en bit in i andra förlängningsperioden genom Bostontrejdade Brad Marchand.

Match två blev lång med över en extra period i förlängningsspelet och det är givet att två tuffa matcher kommer sätta sig i benen på spelarna, tröttheten kommer att komma förr eller senare och det är där jag tror Florida har sitt avgörande. Laget är mer vant med ett fysiskt spel och mer aggressivitet över 60 minuter och har väldigt skridskoskickliga försvarsspelare. Dessutom en målvakt i Sergej Bobrovskij som verkar älska de här utmaningarna.

Connor McDavid och Leon Draisaitl fortsätter sin produktion åt Oilers med 0+5 och 3+1 i finalserien hittills. Men med ett stort frågetecken för Ryan Nugent-Hopkins deltagande i match tre blir pressen större på de två superstjärnorna som leder poängligan i slutspelet överlägset. Corey Perry har gjort det bra som Zach Hymans ersättare men för att Oilers ska kunna stjäla minst en match på bortaplan krävs att fler tar chansen för att bli matchvinnare. Edmonton har gjort det bra på bortaplan under slutspelet och känner sig redo men gjorde om i samtliga backpar under träningen inför match tre. Det verkar som coach Knoblauch inte är helt nöjd.

Stefan rekommenderar Brad Marchand målskytt Odds 3.85 Till Coolbet

Inbördes möten

7/6-25 Edmonton – Florida 4-5 eft förl.

5/6-25 Edmonton – Florida 4-3 eft förl.

28/2-25 Florida – Edmonton 4-3

17/12-24 Edmonton – Florida 1-0 eft str.

Edmonton har 3-0-2 på de fem senaste och 2-1-2 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 28%-66%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 4,06-2,94

Skotteffektivtet 12,48%

Florida har 2-1-2 på de fem senaste och 2-2-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 24,2%-86,8%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,89-2,47

Skotteffektivitet 13,86%

Det är hur jämnt som helst i den här matchserien och oerhört små marginaler. Att Florida kommer hem med den senaste matchen i minnet tror jag väger tungt. Florida var också väldigt nära att stänga match ett i Edmonton. Hur stark är Oilers moral och hur mycket vågar Knoblauch matcha McDavid/Draisaitl om Nugent-Hopkins saknas? Oddset droppar på Florida som stänger som klar favorit till slut.

Brad Marchand mål i matchen till 3,85 hos Coolbet spelas med 1/5 unit.

Florida moneyline, inklusive förlängning, till 1,72 spelas med 2.5/5 units.

Spelstopp tisdag 02.00