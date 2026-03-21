Uppgifter: Luleå-backen missar resten av säsongen

Jesper Sellgren utgick skadad i första perioden mot Örebro senast.

Han är inte heller med i den avgörande åttondelsfinalen på lördagen.

Aftonbladet rapporterar nu att han missar resten av säsongen.

Jesper Sellgren blir borta länge. Foto: Bildbyrån

Hur lång Luleå Hockeys säsong blir återstår att se. De regerande mästarna kan faktiskt ha spelat klart senare i eftermiddag, efter att matchen mot Örebro är slutspelad. Men oavsett hur långt de går, kommer Luleå att få klara sig utan Jesper Sellgren.

Det rapporterar Aftonbladet på lördagen.

Jesper Sellgren har kontrakt med Luleå över nästa säsong (2026/27) och har fått spela klart mindre sedan Oskari Laaksonen kom in i laget.

För sedan finländaren förstärkte Luleå, har speltiden gått ned med sju minuter per match till cirka 16 minuter och 57 sekunder per match.