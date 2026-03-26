Trion skadad – han missar resten av kvartsfinalsserien

Rögle fick en oerhört tung start på kvartsfinalsserien mot Färjestad.

Nu står det klart att en av de tre spelarna som skadade sig i förlusten blir borta resten av kvartsfinalsserien.

Simon Zether, Karson Kuhlman och Lucas Ekeståhl Jonsson. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / kod LT / LT0746

Rögle kommer få klara sig utan Simon Zether resten av kvartsfinalsserien. Det står klart efter den skada som han drog på sig i matchen mot Färjestad i Ängelholm.

– Vi håller på att undersöka Simon vidare. Man kommer inte spela mer i denna matchserien i alla fall, säger Rögles fysio Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

Vidare säger han att det ännu inte är klart om han kommer att missa resten av säsongen eller bara serien.

Vad gäller Josh Dickinson, som fick sig en rejäl propp av Adam Ollas Mattsson, så rör det sig om en hjärnskakning.

– Utifrån hur det initialt såg ut så är han ju i rätt så bra skick ändå, läget kunde varit mycket värre.

Svaret om backen: ”Dag för dag”

Nu väntar hjärntrappan, vilket innebär att Dickinsons återvändo kommer att kunna dröja.

Samtidigt fick också Lucas Ekeståhl Jonsson bryta matchen efter två perioder och gällande honom är det mer öppet hur det blir.

Alvengrip utesluter inte en återkomst.

– Nej, det gör jag inte. Det är dag för dag-status där. Mer än så får du inte.



