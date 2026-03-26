Talangens slutspelsdebut – kastades in: ”Nervöst”

När det stod klart att Luleås Frederic Allard skulle missa den andra kvartsfinalen mot Frölunda fick Oliwer Sjöström komma tillbaka från säsongslånet i Björklöven. 18-åringen gjorde sin första SM-slutspelsmatch i den heta kvarten mot Frölunda.

Oliwer Sjöström gjorde sin första match med Luleå för säsongen i kvartsfinalen mot Frölunda. Foto: Bildbyrån (montage).

SCANDINAVIUM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Oliwer Sjöström har varit utlånad till Björklöven under hela säsongen. När Luleås stjärnback Frederic Allard däremot inte kunde spela i den andra kvartsfinalen mot Frölunda fick 18-årige Sjöström kliva in.

Talangen har haft en stark säsong i Hockeyallsvenskan med Björklöven. Däremot hade Sjöström aldrig spelat en enda SM-slutspelsmatch. Nu fick backen ta plats i Luleås tredje backpar tillsammans med Oscar Engsund.

– Det var lite nervöst innan men jag fick jättebra hjälp av grabbarna ute på isen och även i omklädningsrummet. Så det kändes ändå bra att komma in, säger Sjöström till hockeysverige.se.

Hur var det att spela i ett SM-slutspel jämfört med Hockeyallsvenskan?

– Det är klart att det är lite tuffare och det går snabbare hela tiden. Man måste ta snabbare beslut, så det är nog den största skillnaden.

Hyllas av tränaren: ”Mycket bra”

I Björklöven stod Sjöström för 26 poäng på sina 48 matcher. Nu har backen chansen att ta plats i Luleås A-lag där han hittills endast varit ombytt i åtta matcher. Under presskonferensen efter matchen passade Luleås tränare Thomas Berglund på att hylla Sjöström för sin insats i matchen. Detta trots en 7–0-förlust mot Frölunda.

– Han (Sjöström) gör det mycket bra. Han spelar obekymrat och är spelskicklig, så han sköter sig väldigt bra, säger Berglund.

Något som Sjöström uppskattade.

– Det betyder mycket, även om vi förlorade med 7-0. Jag tycker att jag gjorde en godkänd match och det är inte ofta man känner så. Jag vill försöka spela mitt spel bara, få lite offensivt spel, sätta upp snabba puckar och göra det bra.

Oviss framtid för Sjöström

Efter de två inledande matcherna vänder serien nu till Luleå där norrbottningarna ska få spela två hemmamatcher. Efter gårdagens kross gäller det nu för Luleå att glömma matchen och gå vidare till nästa. Något som Sjöström också är inne på.

– Vi har 1-1 i matcher, så det är bara att starta om på noll nu och försöka ta matchen här på fredag.

Hur ser det ut för dig, kommer du få spela fler matcher?

– Jag vet inte än. Jag åker hem till Luleå nu och sen får vi se på fredag, säger Sjöström avslutande.

I nuläget är det fortfarande oklart ifall Sjöström kommer få spela fler matcher för Luleå i SM-slutspelet. Fortsätter Frederic Allard och Jesper Sellgren dock vara utanför spel, kommer Sjöström troligtvis att få chansen igen på fredag när Luleå får spela sin första hemmamatch i kvartsfinalserien.

