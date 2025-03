Experten: ”Hanterar det mycket bättre än Färjestad”

Ett bråk under värmningen föranledde fyra mål i första perioden.

Under söndagens 4–1-match var Per Svartvadet kritisk till hur Färjestad hanterade incidenten.

– Den här incidenten verkar ha fått alla sinnen på rätt ställen, säger experten.

Per Svartvadet och bråket inför nedsläpp. Foto: Bildbyrån och TV4.

Redan inför nedsläpp i söndagens match var känslorna mellan Färjestad och Skellefteå tydliga. Puckar hade skjutits mot varandra på uppvärmningen och plötsligt rök man ihop i mittcirkeln (Läs mer om detta här).



– Jag tror aldrig jag sett det här någon gång. Ibland brukar det hända något, men på den här nivån.. alla spelare står vi röda linjen och munhuggs, sade experten Per Svartvadet i TV4:s sändning.



Sedan släpptes pucken och det blev tydligt att bråkets huvudperson, Luke Witkowski, fått som han ville.



– På något sätt känns det som att Skellefteå klarat att hantera den här incidenten på uppvärmningen mycket, mycket bättre än Färjestad, säger Svartvadet samtidigt som bortalaget gasade ifrån till hela 4–0 i den första perioden.

– Det var länge sedan jag såg Skellefteå så här fokuserade och koncentrerade, framförallt allt ifrån egen zon, genom mittzon och hur man sätter press på Färjestad. Den här incidenten verkar ha fått alla sinnen på rätt ställen, fortsatte experten.

Lodin: ”Första perioden dödar oss”

Trots incidenten inför höll sig spelarna relativt lugna under första och andra perioden, men i tredje small det till. 14, respektive tio minuter delades ut till lagen då rubriceringar som roughing, interference, slashing och holding hördes frekvent i Löfbergs Arena och Karlstad.



En av de som fick en av dessa var Pär Lindholm som drog ner Oskar Steen för att sedan få sitta och vänta på domarnas videogranskning. Straffet ändrades till slut till endast två minuter, medan Steen torkade upp blodet i sitt egna bås.



Marian Studenic fick in 1–4, men mer än så trillade inte in för Färjestad bakom Linus Söderström.



– Det är första perioden som dödar oss idag. Jag tycker att vi i alla fall sista 35 spelar bra hockey och skapar mycket chanser, säger FBK-stjärnan Viktor Lodin till TV4 efter slutsignal och fortsätter:

– Jag förmodar att de har pratat om att slänga in puckar på mål och skapa kaos framför (Anders) Lindbäck. Vi var för svaga framför eget mål, de vann tre kamper och gjorde mål runt vår kasse.



Nu vänder matchserien upp till Skellefteå för två möten i Västerbotten. Det första på tisdag.