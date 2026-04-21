Wilmer Skoogs besked – efter NHL-debuten

Wilmer Skoog har under en längre tid pekats ut som ett drömnamn för Djurgården. Men nu, efter NHL-debuten, ser läget annorlunda ut.

– Nej, inte som det känns just nu, säger 26-åringen till hockeysverige.se om en flytt hem till Sverige.

Wilmer Skoog har nu debuterat i NHL – efter snacket om Djurgården.

12:e april är ett datum Tyresö/Hanviken-fostrade Wilmer Skoog kommer komma ihåg resten av sitt liv. Efter åtta säsonger i USA kallades han upp för att debutera i NHL.

– Min tjej hade fyllt år dagen innan så vi satt och åt födelsedagsmiddag med några kompisar. Då fick jag ett samtal där jag fick veta att jag skulle åka och spela match dagen efter. Middagen tog slut snabbt så vi började fixa, dona och packa, säger Wilmer Skoog till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi hade flyg dagen efter klockan nio, så vi gick upp tidigt och kom fram till Toronto 13.30. När vi kommit fram var det bara att trycka i mig lite mat och vila lite. Sedan var det rätt in i det.

– Lite stressigt och mycket som hände, men det var en grym upplevelse och riktigt roligt.

Hann du bli nervös?

– Jag blev nervös direkt då jag fick samtalet eftersom det var första gången. Sedan var det bara att fundera på vad som måste göras.

NHL-debut mot Toronto borta, hur var den upplevelsen?

– Det var kul. Man snackade innan om att det var ”Hockey Night in Canada”, mycket folk och en stor grej, så det var en riktigt rolig upplevelse. Allt runtomkring och det på isen var jättekul.

Har inte släppts satsningen: ”Aldrig varit hundra”

Det har blivit tre matcher med Florida den här säsongen för Wilmer Skoog och han känner själv att prestationen varit bra.

– Det har fungerat bra och Florida har ett väldigt lika system jämfört med vad vi har kört i Charlotte hela säsongen. Vilket jag också är van vid efter tre år här.

– Jag tyckte att det var lite skillnad på allas ”skills” och hur man rörde sig ute på isen. Lite mindre kaos, men jag tycker att det gått bra. Jag spelade dessutom med bra spelare som gjorde det enkelt för mig och som snackade mycket, vilket gjorde att det underlättade både på och utanför isen för mig.

– Jag skapade lite lägen och spelade stabilt, så det har varit kul.

Wilmer Skoog firar med Hockey East-bucklan i NCAA. Foto: BU Athletics, Matt Woolverton.

I sin tredje match, mot Detroit, som Florida vann med 8-1, svarade han för två assist.

– Det var mer roligt att det blev mål på några lägen. För självförtroendet tycker jag inte att det har betytt något speciellt.

– Jag skapade lägen där det kunde bli mål. Ibland går puckarna in och andra gånger inte. Poängen i sig tror jag ändå inte betydde något speciellt för självförtroendet.

Du åkte över redan 2018 till Minotauros, har aldrig tanken slagit dig att släppa satsningen på att nå NHL och åka hem till Sverige?

– Tanken har väl ”poppat upp”, men det har aldrig varit att jag gått in och varit hundra på det.

– Jag tror många som är i AHL, att den tanken ”poppar upp” hos dom. Jag vet också att i grund och botten är det inte vad jag vill.

Lämnade Sverige 2018: ”Det gjorde valet ganska enkelt”

Vad var det som fick dig att flytta över till USA redan 2018?

– Jag spelade i Västerås och hade ett år kvar till det att jag skulle gå upp i seniorhockeyn. Samtidigt kände jag att det skulle vara tufft att få ett allsvenskt eller SHL-kontrakt om ett år.

– Jag visste att college var fyra år till och ett till inom juniorhockeyn så jag skulle då ha fem år på mig att fortsätta, köra och utvecklas. Dessutom skulle jag få vara med om en väldigt rolig resa. Det gjorde valet ganska enkelt för mig att åka över och få ett ”scholarship”.

– Det blev jättebra med Boston. Jag trivdes jättebra och har fått kompisar för livet där. Samtidigt, som jag sa, fick jag fem år till att utvecklas som spelare och människa. Men också vara redo när det var dags att börja spela seniorhockey.

Vad gjorde tiden på Boston University med dig som hockeyspelare och person?

– Generellt tror jag college utbildar alla som kommer in där på ett bra sätt, vad som fungerar och krävs. På isen, tränarna var rutinerade och hade erfarenhet.

– Jag fick även känna på en annan atmosfär i omklädningsrummet med tränare och så vidare jämfört med hur det var i Sverige. Det var bra upplevelser på många sätt.

Vad betyder just en bra utbildning för dig?

– Just nu kanske den inte betyder jättemycket. När jag var där och tog examen betydde det såklart mycket.

– Förhoppningsvis är utbildningen jag fått något jag kan använda senare i livet. Jag är glad och väldigt nöjd över att jag gjorde klart skolan.

Tar sikte på Calder Cup: ”Vi kan gå hela vägen”

Närmast väntar slutspelet i AHL för Wilmer Skoog och Charlotte Checkers.

– Det ska bli väldigt kul. Vi spelade två sista matcherna i helgen och första matchen är på onsdag.

– Vi kom nu några från Florida hit – som kommer bidra mycket till laget. Inte minst vårt självförtroende efter att vi varit uppe i NHL. Förhoppningsvis kan vi bygga in det i hela gruppen och sedan vinna en jäkla massa matcher.

Ludvig Jansson efter NHL-draften 2022. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Även Ludvig Jansson kommer stärka upp Charlotte i slutspelet.

– Ja, Ludde sitter här bredvid mig i bilen. Alla som har varit i Charlotte under säsongen och (Luke) Kunin som bara spelat en match flög tillsammans tillbaka till Charlotte i torsdags.

Hur långt kan det här laget gå i slutspelet?

– Jag tror att vi kan gå hela vägen. Vi gjorde det bra förra säsongen i slutspelet och toppade vår form bra. Nu ska vi fortsätta köra på.

– Nu har vi ett annorlunda lag, men är lika hungriga och sugna på att ta oss långt. Jag hoppas att vi kommer vinna sista matchen.

Förlorad för Djurgården: ”Inte som det känns nu”

Wilmer Skoogs kontrakt går ut efter säsongen, men var han kommer spela kommande säsong är inget han tänkt speciellt mycket på ännu.

– Jag har inte riktigt funderat så långt. Det var väldigt kul att få en smak av NHL i slutet av säsongen och är något jag vill uppleva mer av. Men kontraktet i sig är ingenting jag har börjat prata om ännu.

Just nu är det inte heller aktuellt för honom att återvända till Sverige.

– Nej, inte som det känns just nu, avslutar Wilmer Skoog.

Expressen har rapporterat Djurgården ligger bra till om Skoog väljer att flytta hem till Sverige.

