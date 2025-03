Här ryker spelarna ihop på värmningen: ”Aldrig sett”

Luke Witkowski klev in och markerade inför match två mot Färjestad.

Detta när samtliga spelare rök ihop under söndagens uppvärmning i Karlstad.

– Jag tror aldrig jag sett det här någon gång, säger TV4:s expert Per Svartvadet.

Luke Witkowski ger sin in i bråket inför nedsläpp. Foto: TV4/skärmdump.

Med 2–6-förlusten från match ett färskt i minnet var inte känslorna långt borta för Luke Witkowski och Skellefteå under söndagen. Detta uppmärksammades inför nedsläpp av TV4 där man kunde se hur bortalagets spelare, med amerikanen i spetsen rök ihop med samtliga i Färjestad.



– Det är grinigt mellan lagen. De har brakat samman och det är Linus Johansson med Pär Lindholm. Sen fortsätter Luke Witkowski in i det här. Det är känslor här ute, säger TV-kanalens Åke Unger innan Per Svartvadet tar vid:

– Verkligen. Jag tror aldrig jag sett det här någon gång. Ibland brukar det hända något, men på den här nivån.. alla spelare står vi röda linjen och munhuggs. Jag tror säkert att det är någon som varit över på fel sida eller skjutit någon puck, och sen blir någon irriterad och då kommer hela laget.

”Då blir man förbannad”

I studion fyllde sedan experten, Sanny Lindström, på med sina tankar om att spelarna redan inför hade nått ”kokpunkten”.



– Vi hockeyspelare har våra principer. Du får göra vad du vill i stort sett, men åk inte över rödlinjen på värmningen. Den lilla millimetern, då blir man förbannad på varandra. Det kan tyckas vara töntigt, men jag gillar det, att det finns en hetta från match ett, säger han i sändningen.



Första mötet mellan lagen bjöd på totalt 40 utvisningsminuter. Det återstår nu att se vad andra mötet ger.



Se bråket nedan: