Slår tillbaka efter expertens sågning: ”Ingen kan säga…”

”Anton Blomqvist har fått stå själv i en storm” säger Sanny Lindström i TV4 Hockeypodden.

Experten tycker att den tidigare huvudtränaren i HV71 har fått ta alla smällar själv, utan backning från de assisterande tränarna Kris Beech och Nicklas Rahm.

– Det får stå för Sanny, det är hans jobb att tycka och tänka, svarar nu Rahm i Jönköpings-Posten.

Sanny Lindström tycker Anton Blomqvist saknat backning av staben

Efter att HV71 klarade ytterligare ett negativt kval fick huvudtränaren Anton Blomqvist och Kris Beech sparken. Ensam kvar står Nicklas Rahm, assisterande tränaren, kvar ensam i ledarstaben.

TV4:s expert Sanny Lindström menar att Blomqvist inte fått tillräckligt med backning av sina assisterande tränare Beech och Rahm.

– Det finns ju ingen annan som har stått upp för HV på samma sätt som han (Blomqvist) har gjort, säger Lindström i TV4 Hockeypodden och fortsätter:

– Nicklas Rahm har man inte sett röken av och Beech, där vet jag inte ens vad han har gjort en hel säsong. Han (Blomqvist) har fått stå själv i en storm och han har fått stå pall.

Men att Rahm inte skulle ha backat Blomqvist håller den assisterande tränaren inte med om.

– Det får stå för Sanny, det är hans jobb att tycka och tänka så det får han gärna göra. Jag känner att jag gjort vad jag kan för att backa Anton under säsongen. Sen vill man såklart göra mer när utfallet blev som det blev, men ingen kan säga att jag inte gett allt jag kan, säger Rahm till Jönköpings-Posten.

”En ledning som inte klarar av trycket”

Experten menar att den inte kom som en chock när Anton Blomqvist fick lämna rollen som huvudtränare. Lindström menar att när varken Anna-Lena Isaksson, klubbens ordförande inte blev kvar eller föreningens General Manager Björn Liljander inte styr har Blomqvist inte samma stöd runt sig.

– Det är en organisation och en ledning som inte klarar av trycket, säger han i TV4 Hockeypodden.

Samtidigt betonar Lindström att trycket är stort på just HV71. Men det var när Mikael Sundell anslöt till tränarstaben som Blomqvist fick viss backning.

Vem som tar över HV71 är ännu inte klart.