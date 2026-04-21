Med ett utgående kontrakt efter en misslyckad säsong hintar Måns Carlsson om att en fortsättning i MoDo Hockey är aktuell.

– Än så länge har jag bara hunnit prata med ”Hinken”, säger 28-åringen till Örnsköldsviks Allehanda.

Måns Carlsson öppnar upp om framtiden. Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Modo Hockey har tidigare gått ut med att det är åtta spelare som lämnar klubben efter säsongen som kan ses som ett fiasko. Föreningen uttalade sig ganska direkt, efter uttåget från SHL, att tanken var att bara göra en vända i Hockeyallsvenskan. Så blev det inte, istället väntar ytterligare en säsong i andraligan.

– När vi säger att vi ska gå upp direkt hugger hela mediakåren när det har gått som det gått. Det blir skriverier, men med all rätt också med tanke på hur det har sett ut, säger Måns Karlsson till ÖA.

Måns Carlsson: ”Jag trivs bra i Ö-vik”

28-åringen har gjort två säsonger med Öviks-laget. Nu sitter han på utgående kontrakt, men om han själv får välja låter det som att han vill göra fler matcher i MoDo-tröjan.

– Jag trivs bra i Ö-vik och har väl tänkt försöka ha kvar vår lägenhet alldeles oavsett. Vi har mycket folk runtomkring oss som vi trivs med, våra närmsta vänner är här uppe. Än så länge har jag bara hunnit prata med ”Hinken”, men det beror ju också på vad tränarna vill.

Trots dialog med MoDos sportchef Henrik Gradin är inget spikat.

– Vi har bara haft exit-samtal. Jag tycker att vi har en ganska bra relation, där vi är raka mot varandra men också kan skoja. Så vi får väl se lite var det leder, de utvärderar väl fortfarande säsongen. Det är ganska tidigt än, säger Carlsson till ÖA.

