Andreas Johnson avgör den längsta matchen i SHL:s historia.

Skellefteå slår Luleå i den första semifinalen efter 122:18 minuters spel.

− Det är otroligt skönt. Det kändes lite som att det aldrig skulle bli ett avgörande, säger Johnson till TV4.

Andreas Johnson satte punkt för rekordmatchen i Skellefteå. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

I kväll inleddes den glödheta semifinalen i SHL:s SM-slutspel där Skellefteå ställs mot Luleå. Det blev inte så mycket hetta och känslor i matchen, men det blev ändå en händelserik historia.

Skellefteå hade tagit ledningen genom Lars Bryggman men Luleå svarade och kunde kvittera sedan Brendan Shinnimin skjutit 1-1. Det var Jonathan Pudas som tappade pucken innan Luleå kvitterade till 1-1 och bara ett par minuter senare utgick också Pudas. Skellefteås lagkapten grimaserade illa efter en tackling av Pontus Andreasson och klev sedan rakt ut i omklädningsrummet. Pudas återvände sedan inte heller till spel i matchen.

Reagerar efter målet: ”Det är spelförstörande”

I den andra perioden tog sedan Skellefteå över spelet mer och mer. Det gav till slut också utdelning när Pontus Johansson, som fick större förtroende efter skadan på Pudas, klev fram och sköt 2-1-målet för hemmalaget bakom Matteus Ward. Luleå reagerade dock på målet.

− De gör mål på en tekning som är väldigt tveksam tycker jag, säger Mathias Bromé till TV4 och menar att Pär Lindholm ”tjuvar” i tekningen samt att en Skellefteåspelare knuffar undan en Luleåspelare på ett otillåtet sätt.

I pausen går TV4-experten Joel Lundqvist igenom situationen och menar att Jonathan Johnson borde ha blivit utvisad när han blockerar vägen för Anton Levtchi i Luleå.

− Här vid tekningen var han (Pär Lindholm) tidig in med benet här men det godkänns. Sedan har vi Jonathan Johnson som ”screenar” Levtchi och kör in klubban här. Det blir ju en interference här som öppnar upp hela den här ytan för Pontus Johansson uppe på blålinjen. Målet kommer ju av den här ytan som skapas av den här interferencen på tekning, säger Joel Lundqvist.

Lundqvist fortsätter:

− Som spelare ska man åka med sin motståndare., men Johnson ställer sig still med klubban i midjehöjd. För mig är det ett spelförstörande moment, att du screenar en spelare som ska upp. Om du har åkritningen uppåt, mot backen kan du ha Levtchi på insidan och screena bort honom så. Att ställa sig still och ta upp klubban i midjehöjd, för mig är det en interference. Det leder ju till att det blir den jätteytan på blålinjen för Pontus Johansson, säger han.

Allard: ”Det är svårt att slå mästarna”

Skellefteå fick sedan inleda tredje perioden i powerplay och gjorde då även 3-1 genom Oscar Lindberg redan efter 18 sekunder. Hemmalaget såg då ut att gå mot seger i den första semifinalen. Luleå vägrade dock att ge sig utan hittade ett sätt tillbaka in i matchen. Oscar Engsund skickade en puck på mål som styrdes in bakom Strauss Mann via en Skellefteåback för 3-2. När Luleå sedan fick chansen i powerplay lyckades de också kvittera med drygt nio minuter kvar. Efter ett fint spel passade Mathias Bromé över till Frédéric Allard som satte 3-3-pucken.

Det blev inga fler mål utan i stället väntade förlängning i den första semifinalen.

− Vi kämpar oss tillbaka. Ingen tror på oss. Folk trodde att vi var döda mot Örebro och att vi var döda mot Frölunda men det är svårt att besegra mästarna. De får försöka hårdare, säger Allard till TV4 inför övertiden.

Andreas Johson avgör längsta slutspelsmatchen i historien

Det skulle sedan dröja länge innan ett avgörande kom. Inga mål i period fyra innebar att det blev en femte period i Västerbotten. Skellefteå hade flest heta chanser i ”sudden death” men Ward storspelade och det blev inte heller några mål i period fem. 3-3 stod sig trots att Skellefteå pressade på rejält för ett avgörande. Luleå tog sedan timeout efter tio minuter i period sex och började sedan själva lyfta upp spelet mer. Matchen fortsatte dock bara att rulla på och började klättra på listan över de längsta matcherna i SM-slutspelets historia.

Det blev inte heller något mål i period sex och därmed passerade kvällens drabbning den historiska rysaren mellan Leksand och Färjestad 1997 för att bli den längsta slutspelsmatchen i svensk hockeyhistoria. Det dröjde sedan inte länge innan avgörandet kom i period sju. Andreas Johnson klev fram och blev hjälte efter endast drygt två minuter för att skjuta segern till Skellefteå. Matchtiden stannade på 122 minuter och 18 sekunder, vilket alltså är nytt rekord i SHL.’

− Det är otroligt skönt. Det kändes lite som att det aldrig skulle bli ett avgörande. Jag tycker att vi spelar bra, har många bra perioder och har några lägen. Det är skönt att få vinna, säger Johnson till TV4.

Luleå har nu alltså spelat både den längsta och den tredje längsta matchen någonsin − i samma slutspel. Den här gången blir det dock förlust för Luleå, efter att ha vunnit den förra maratonmatchen mot Frölunda.

Det är däremot inte den längsta matchen någonsin i svensk ishockey. Den spelades nämligen mellan Leksand och Färjestad i SDHL-kvalet förra året och avgjordes först efter 156 minuter och 19 sekunder.

Skellefteå − Luleå 4−3 OT (1-1,1-0,1-2,0-0,0-0,0-0,1-0)

Skellefteå: Lars Bryggman, Pontus Johansson, Oscar Lindberg, Andreas Johnson.

Luleå: Brendan Shinnimin, Oscar Engsund, Frédéric Allard.

Skellefteå leder serien med 1-0 i matcher.

