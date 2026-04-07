Det är mardrömsbilder direkt för Skellefteå i semifinalen mot Luleå.

Lagkaptenen och storstjärnan Jonathan Pudas utgår med en skada redan i första perioden.

− Vi får inte se honom något mer i dag, säger tränaren Daniel Hermansson till TV4.

Jonathan Pudas utgick skadad efter en tackling av Pontus Andreasson. Foto: TV4/Skärmdump

I kväll inleds semifinalerna i SM-slutspelet. Först ut är det glödheta rivalmötet mellan Skellefteå och Luleå. Hemmalaget Skellefteå fick en fin start och tog ledningen redan efter 2:15 minuter sedan Lars Bryggman blivit målskytt.

Luleå svarade dock sedan och kunde kvittera efter 8:41 minuter. Isac Hedqvist snodde pucken av Jonathan Pudas och spelade till Brian O’Neill som passade in till Brendan Shinnimin och an kunde skjuta in kvitteringen för 1-1 i matchen. Strax därefter var Pudas olycklig igen, men på ett helt annat sätt.

Jonathan Pudas utgår skadad för Skellefteå

Han fick en tackling av Luleås Pontus Andreasson och Pudas grimaserade direkt i smärtor. Han åkte av isen för egen maskin och klev sedan ut i omklädningsrummet.

− Det där tog illa på Pudas och han lämnar båset för omklädningsrummet, säger TV4:s kommentator Johan Edlund.

− Det är inga bra bilder för Skellefteå AIK där, säger expertkommentatorn Oscar Möller.

Jonathan Pudas återvände sedan inte till spel under resten av första perioden efter situationen med Andreasson. Jonathan Pudas skadades även i SM-slutspelet 2024 då han missade stora delar av slutspelet när Skellefteå vann SM-guld. Nu åkte han återigen på en ny skada i ett viktigt skede.

− Det kan vara den smällen (av Andreasson) men innan målet får han också en tryckare. Det såg ut lite som en belastningssituation och om han kände av något i knät där. Det är svårt att säga om det bara var den där smällen eller om han även kände något i situationen innan, på målet, säger TV4-experten Joel Lundqvist och fortsätter:

− Det är klart, det är en av ligans absolut bästa backar. Det är ju ett jättetapp om han skulle kliva av. Sedan är det en del av ett slutspel att kunna justera när saker händer. De har gjort det tidigare, när han inte kunde fullfölja ett slutspel. Sedan är det klart att alla lag i den här ligan skulle känna ett enormt tapp av att tappa en sådan typ av spelare.

Skellefteås besked: ”Spelar inte mer i dag”

Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson bekräftade sedan att Pudas inte skulle spela mer i matchen.

− Vi får inte se honom något mer i dag, säger Hermansson till TV4 men är fåordig om skadan på Pudas och ifall han kan bli borta i resten av semifinalserien:

− Det vill jag inte kommentera och det vet jag inte här heller. Vi är här och nu.

