Rögles kross – körde över Växjö: ”Snudd på förnedring”

Tre mål bakåt fick räcka.

Adam Åhman fick lämna isen redan i den andra perioden – och Ludvig Persson fick göra sina första minuter i slutspelet.

Ett byte som inte gav någon effekt i överkörningen.

– Det är snudd på förnedring, säger Johan Edlund i TV4.

Matchen slutade med en fullständig kross (0–6) – och publiken i Vida Arena skingrades tidigt.

Växjö fick en riktig smakstart på semifinal ett, med 3–0 ledning med sig i matchen. Men till slut lyckades Rögle vända till 3–5. Nu ser det ut att bli en andra raka seger för Rögle. Med en period kvar att spela leder Rögle matchen med 3–0 på bortais – och är på väg mot sin sjätte raka seger i slutspelet.

Detta efter att ha vunnit fyra raka matcher och vänt ett 0–3 underläge i matcher mot Färjestad.

Rögles 3–0 videobedömdes en längre tid för en eventuell hög klubba – men till slut fick Josh Dickinson sitt mål godkänt. Därmed fick det bli målvaktsbyte i Växjö och Ludvig Persson fick göra sina första minuter i slutspelet. Adam Åhman fick därmed åka och sätta sig.

– En effektiv period från Rögle, säger Sanny Lindström i TV4.

Krossades – då lämnade publiken tidigt

De två tidigare målen kom i varsin period – men av samma spelare. Den stekhete Albin Sundsvik stod för båda. Direkt i den tredje slog han till med sitt hattrick – efter en situation där både backarna och Ludvig Persson i mål missbedömde en studs i sargen och lät Sundsvik hugga till.

Rögle fortsatte att dominera och satte även 5–0 – vilket möttes av burop och att publiken började lämna arenan.

– Har ni sett de tomma stolarna här inne, säger Johan Edlund i TV4.

Rögle leder nu med 2–0 i matcher och har gjort elva mål på två matcher i Växjö. Nu vänder serien till Skåne.