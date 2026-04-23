Rögle förlorar den första SM-finalen mot Skellefteå.

Laget sköt då inte ett enda skott i tredje perioden − och stannade på bara 13 skott i hela matchen.

− Vi måste vara betydligt mer noggranna i egentligen alla delar av vårt spel, säger tränaren Dan Tangnes till TV4.

Dan Tangnes och Rögle har en del att jobba på inför nästa finalmatch.

Det blev klasskillnad i den första finalmatchen i SM-slutspelet. Skellefteå var stundtals dominanta och vinner med 4-1 för att koppla greppet i SM-finalen mot Rögle.

Skottstatistiken slutade 35-13 till Skellefteå och efteråt var Rögletränaren Dan Tangnes besviken över insatsen i matchen.

− Först och främst får man väl säga att Skellefteå är bra i dag, sedan tycker jag att vi hjälper dem på traven lite väl mycket. Om vi ska kunna sno en match här uppe måste vi vara betydligt mer noggranna i egentligen alla delar av vårt spel. Vi drar på oss för mycket utvisningar och mycket av det kommer av att vi är lite slarviga i spelet med puck, lite sena och spelar dem i händerna. När de får spela i den farten och med så mycket puck, då är de svåra att möta, säger Tangnes till TV4.

Noll skott av Rögle i tredje perioden

I den tredje perioden behövde Rögle jaga för att kvittera matchen då Skellefteå ledde med 2-1. Bortalaget fick dock aldrig till någon push under matchens sista 20 minuter. Det blev nämligen 8-0 i skott till Skellefteå under tredje perioden. Rögle träffade ribban strax innan Skellefteås 3-1-mål, men det räknas inte som ett skott på mål. Alltså lyckades Rögle inte skjuta ett enda skott på mål när man jagade efter en kvittering.

− Jag tycker att vi kanske får lägga lite för mycket istid på många av våra bärande spelare som får döda utvisningar. Det finns kanske inte den krämen. Sedan är det klart att vi gärna skulle vilja ha ännu lite fler målchanser för att verkligen kunna matcha dem. Vi behöver i stort sett var och en som behöver vara uppe och toucha på sin potential och i dag vet vi att vi kan prestera mycket bättre, säger Dan Tangnes om statistiken.

Lagen möts igen i Skellefteå på lördag och då behöver Rögle kliva upp och spela klart bättre om de ska ha chansen att kvittera serien och inte hamna i ett 2-0-underläge inför att serien vänder ner till Ängelholm.

− Det taktiska får vi titta på sen i lugn och ro när vi kommer tillbaka till hotellet. Jag skulle nog vilja säga att jag efterlyser ett större mod i spelet med pucken. Inte bara på han med pucken, utan att vi är snabbare med att ta åkvägar, ger varandra snabbare alternativ och gillar att spela i den här farten och hettan. Det har vi visat tidigare att vi klarar av på ett alldeles utmärkt sätt, säger Tangnes till TV4.

Skellefteå leder nu finalserien med 1-0 i matcher.

