Tokhyllas i SM-finalen: ”Fullkomligt fenomenal”

Skellefteå vinner match ett i SM-finalen mot Rögle.

Då hyllas poängkungen Oscar Lindberg rejält för sin insats av TV4:s experter.

− Oscar Lindberg gör en fantastisk match, säger Staffan Kronwall.

− Han har varit fullkomligt fenomenal, säger Sanny Lindström.

Oscar Lindberg hyllas av Sanny Lindström efter sin insats i den första SM-finalen.

I kväll inleddes äntligen SM-finalen i ishockey på herrsidan efter en lång väntan. Seriesegraren Skellefteå inledde med en hemmamatch mot uppstickaren Rögle där något av lagen skulle kunna koppla ett litet grepp om finalserien.

Det blev en intensiv start direkt under matchens första minuter med flera chanser åt båda håll. När matchen satte sig efter de inledande minuterna var det sedan Skellefteå som tog ett grepp om matchbilden och pressade ner Rögle. Till slut kom sedan även målet.

Rickard Hugg öste in poäng i grundserien och kom tvåa i poängligan med 56 poäng på 52 matcher. I slutspelet har det däremot gått trögare med produktionen. Han stod noterad för 1+2 på tio matcher och hade gått mållös från sju raka matcher inför kvällens finalmatch. Med 70 sekunder kvar av första perioden klev stjärnan fram med ett lägligt mål och prickade in 1-0 bakom Rögles målvakt Arvid Holm.

− Jag har varit lite less på mig själv. Jag har passat bort många lägen. Pucken har kanske inte riktigt trillat in som man har hoppats och då blir det så att man övertänker lite. Nu har jag hittat tillbaka till skottmentaliteten och då brukar det komma, säger Hugg till TV4 i pausen.

Oscar Lindberg hyllas av experterna: ”Briljant assist”

När den andra perioden började var det sedan Rögle som kom ut i ett rasande tempo, fick ett powerplay och lyckades kvittera tidigt. Leon Bristedt stod kvar på noll mål efter tolv matcher i slutspelet men sköt nu ett skott som letade sig in hela vägen bakom Linus Söderström i Skellefteås mål. På reprisen var det däremot svårt att avgöra ifall Bristedt skulle få målet eller ifall pucken hade touchat Albin Sundsvik på vägen in. Bristedt fick dock målet och bröt därmed sin måltorka.

Det var sedan en period som präglades av utvisningar. Skellefteå fick spela powerplay flera gånger om och till slut gav det också utdelning. Skellefteå spelade fem-mot-fyra och Rögle drog då även på sig en avvaktande utvisning. Linus Söderström åkte av isen och Oliver Okuliar hoppade in som en extra anfallare. Okuliar tog direkt fart mot målet och Oscar Lindberg hittade hans klubba varpå Okuliar styrde in 2-1 efter att bara ha varit inne på isen i ett par sekunder.

I pausen hyllades sedan Lindberg av TV4:s experter.

− Oscar Lindberg har varit fullkomligt fenomenal i dag och det är han som spelar fram till Okuliar där, säger Sanny Lindström.

− Oscar Lindberg har haft en fantastisk match så här långt och han hittar den där klubban. Det är en briljant assist, hur han väntar in där och håller in och håller in. Passningen sitter med någon millimeter på tåspetsen framför Mark Friedman. Passningen är så perfekt avvägd, tajmingen är helt lysande, säger Staffan Kronwall.

Skellefteå vinner första finalmatchen mot Rögle

När den tredje perioden började var det återigen Skellefteå som höll i taktpinnen och hemmalaget hade full kontroll på tillställningen. Rögle sköt nämligen inte ett enda skott på mål under hela tredje perioden. Trots att Skellefteå hade bra kontroll på matchen var det ändå fortfarande jämnat resultatmässigt.

Till slut fick Skellefteå däremot även ett mål som punkterade matchen. Pär Lindholm gjorde en enorm tredje period, framför allt i försvarsspelet. Med mindre än tre minuter kvar att spela vann han pucken på defensiv blålinje och åkte sedan upp och sköt distinkt in 3-1-pucken högt bakom Arvid Holm. Därmed säkrade Lindholm seger för Skellefteå. Rögle tog visserligen ut målvakten och försökte göra en push under slutminuterna men de lyckades inte få till något etablerat spel. I stället kunde Victor Stjernborg sätta 4-1 i tom kasse för att döda matchen helt och hållet.

Skellefteå vinner alltså den första SM-finalen mot Rögle och tar ledningen med 1-0 i matcher. Skottstatistiken blev 35-13 till Rögle. Nästa match i finalen spelas, återigen i Skellefteå, på lördag.

Skellefteå − Rögle 4−1 (1-0,1-1,2-0)

Skellefteå: Rickard Hugg, Oliver Okuliar, Pär Lindholm, Victor Stjernborg.

Rögle: Leon Bristedt.

