Lägger över pressen i SM-finalen: ”De är favoriter”

Det blir en repris på SM-finalen för två år sedan när Skellefteå vann guld.

Nu hoppas Rögle på ett annat utfall − och lägger då över pressen på motståndarna.

− Skellefteå går in som favoriter, det är seriens bästa lag, säger Dan Tangnes.

Rögle och Skellefteå gör upp om SM-guldet i ishockey på herrsidan.

I SM-finalen 2024 möttes Skellefteå och Rögle i en serie som Skellefteå vann med 4-1 i matcher för att bli Svenska Mästare.

Två år senare ställs lagen återigen mot varandra i kampen om SM-guldet.

Skellefteå tog sig vidare till finalen efter 4-1 i matcher mot både Malmö i kvartsfinal och Luleå i semifinal. Rögle har däremot fått gå en lite tuffare väg. De hamnade i ett 3-0-underläge mot Färjestad i kvartsfinalen men stod sedan för en historisk vändning till 4-3 i matcher för att gå vidare till semifinalen. Där övertygade sedan Rögle rejält och vann med 4-1 i matcher mot Växjö.

Dan Tangnes: ”Spelarna har säkert varit döless på mig”

Huvudtränaren Dan Tangnes berättar nu vad som har blivit avgörande för Rögle på vägen till SM-finalen.

− Dels bredden i vårt lag, där det är många som kliver fram i olika situationer i matcherna. Dels tror jag att vi fick en skjuts i självförtroende i och med vändningen mot Färjestad. Efter det tycker jag att man har sett tydligt att vi spelar snabbt, spelar på instinkt och det funderas inte så mycket. Man har någonstans hittat den här zonen som man letar efter när man har byggt upp beteenden över lång tid, säger Tangnes till hockeysverige.se och fortsätter:

− De har säkert varit döless när man har tjatat på om det, men nu gör man ju det. Nu sitter det i ryggraden och det är kanske den vändningen och den skjuts som vi fick av det som möjliggör det.

Dan Tangnes har fört Rögle till ännu en SM-final.

Nu kan väl inte spelarna vara less på dig längre när ni ska spela final?

− (Skratt) Nej, nu trivs vi ganska bra med varandra och det är väl ytterligare en faktor, tror jag. Människorna bakom spelarna är väldigt viktigt också. Det finns en karaktär, det finns en rollacceptans och det finns ett enormt driv. Samtidigt är det också en social trivsel som är väldigt viktig. Man kan prata om taktik och hit och dit, men om man inte mår bra, inte trivs eller inte litar på varandra, då når man ingen SM-final oavsett vilka spelare som man har på pappret.

− Det är många saker som händer under en säsong. Vi har haft medgång men vi har också haft lite motgång. Vi har varit favorittippade ibland och också varit nederlagstippade men ändå tagit oss igenom de olika hindren som någonstans formar en grupp. Om man tar sig igenom det så gör det oftast att gruppen blir mycket starkare och det är väl det som har hänt nu.

Vill ha revansch mot Skellefteå: ”De ska inte underskatta oss”

Daniel Zaar är en av spelarna som var med när Rögle förlorade SM-finalen mot Skellefteå 2024. Nu vill han och resten av laget ha revansch för förlusten för två år sedan.

− Det ska bli jättekul. Vi är långt ifrån färdiga. Vi ska kolla på hur de spelar och komma ut bra på torsdag när vi möter dem, säger Zaar.

Det har varit jämnt mellan lagen under SHL:s grundserie med två segrar för vardera lag. Skellefteå vann först med 5-2 hemma och 2-3 borta under säsongens första halva. Under andra halvan vann sedan Rögle med 5-0 hemma och 5-3 borta.

− Det är ett bra lag. De har skickliga spelare och spelar med mycket fart, precis som vi vill göra. Det kommer säkert att bli fartfyllda och roliga matcher att följa. Det ska bli riktigt kul, säger Daniel Zaar.

Calvin de Haan är en av spelarna som ska försöka få stopp på Oscar Lindberg i Skellefteå.

Rögles toppback Calvin de Haan välkomnar också utmaningen att ställas mot Skellefteå i finalen.

− Det är ju självklart ett väldigt bra lag, de toppade ju tabellen. Vi kommer att titta på video och försöka dissekera deras spel lite och se vad vi kan göra för att få stopp på dem. De vann grundserien av en anledning och har varit väldigt konsekventa genom hela säsongen. Samma här i slutspelet, jag tror att de bara har två förluster eller hur? De spelar en bra hockey och det kommer att bli ett väldigt bra test för oss men de ska inte underskatta oss heller, säger kanadensaren.

Rögle lägger över pressen: ”Skellefteå går in som favoriter”

Tränaren Dan Tangnes är däremot tydlig med att lägga över pressen på Skellefteå. Han menar att Skellefteå är favoriter i SM-finalen på grund av deras starka grundserie men även övertygande spel i slutspelet. Enligt honom kommer Rögle att gå in i finalen som underdogs.

− Skellefteå är seriens bästa lag efter 52 omgångar. De har haft en bra start och en bra resa in i finalserien. Det är också ett väldigt brett lag och jag tycker att vi har haft bra matcher mot dem tidigare under säsongen. Det är väl en matchserie som jag tycker har många ingredienser för att kunna bli sevärd och spännande. Skellefteå får gå in som favoriter men vi ska se till att de måste vara bra för att slå ett Rögle som kommer in fyllt av självförtroende med tanke på den nivån som vi håller just nu, säger Tangnes.

Den första SM-finalen mellan Skellefteå och Rögle spelas på torsdag kväll.

