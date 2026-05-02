Pudas hyllning – till Rögle: ”Gjort det sjukt bra”

Skellefteå har vunnit sitt andra SM-guld på tre år. Samtidigt får finalmotståndarna Rögle fortsatt vänta på sitt första SM-guld.

— Jag hoppas att deras fans hyllar dem, det förtjänar de. De är ute på en bra väg, säger Jonathan Pudas till TV4 efter matchen.

Det blir ett guldfirande i Skellefteå under lördagen. På hemmaplan i match fem vann västerbottningarna med 7-3 och tog hem sitt femte SM-guld, sitt andra på tre år. Det efter att ha vunnit samtliga tre slutspelsserier med 4-1 i matcher.

De var även grundseriens bästa lag.

Med andra ord är det ett minst sagt välförtjänt SM-guld som Skellefteå nu har vunnit. Kaptenen Jonathan Pudas fick också fira sitt andra SM-guld, framför sina supportrar.

— Den här upplagan är något annat. Vi startar dåligt men det känns som att vi har den här växeln att lägga i. När vi lägger i den är vi jävligt svårslagna. Jag tycker att vi har hela paketet. Bra målvakter, backar som kan spela offensivt och defensivt, sjukt bra forwards och en bred trupp. Men det har varit en tuff resa, Malmö var bra, Luleå var bra och Rögle har också gjort det sjukt bra, säger han till TV4 efter guldet.

Pudas väljer också att hylla Rögle. De har nu varit nära det där första guldet flera gånger om men faller för tredje gången i en SM-final.

— De har gjort det sjukt bra och spelar en rolig hockey. Jag hoppas att deras fans hyllar dem, det förtjänar de. De är ute på en bra väg, säger Skellefteå-kaptenen.