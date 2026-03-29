Frölunda ledde med både 2-0 och 3-1 mot Luleå. Sedan tappade de och förlorade maratonmatchen.

Nu är serietvåan bara en förlust från att åka ut redan i kvartsfinal.

− Luleå hittar ju ett sätt att vinna matcherna, vilket vi inte har gjort, säger Robert Ohlsson till TV4.

Robert Ohlsson och hans Frölunda är rejält illa ute i kvartsfinalen mot Luleå.

Frölunda inledde SHL-säsongen strålande under första halvan och toppade tabellen överlägset. Under andra halvan tappade dock Frölunda och gled i slutändan ner och blev tvåa bakom Skellefteå. På vägen hann de dock bli CHL-mästare efter att ha besegrat Luleå i en dramatisk final.

I kvartsfinalen ställs Frölunda återigen mot Luleå och göteborgarna gick in som favoriter. Men nu hänger de mot repen och har kniven mot strupen efter de fyra första matcherna.

Luleå har vunnit tre matcher efter övertid och leder nu serien med 3-1 i matcher. Efter att Mathias Bromé avgjort söndagens maratonmatch är Frölunda nu riktigt illa ute i kvartsfinalen.

− Det är ju en jämn match. Man har ju nästan glömt bort de första tre perioderna. Luleå hittar ju ett sätt att vinna matcherna, vilket vi inte har gjort. Det är tre övertider som de har vunnit. Det svider ju såklart, säger Robert Ohlsson till TV4.

Robert Ohlsson om Frölundas tuffa läge: ”Måste våga”

Frölunda inledde match fyra riktigt starkt och tog ledningen med 2-0 i första perioden. I andra perioden hade de även ledningen med 3-1, men därifrån tappade de sedan matchen. Lulå tog över spelet helt och hållet och var klart bättre än Frölunda mellan period två och fem. Det var först i period sex som Frölunda hittade tillbaka och var det bättre laget igen, men då kom ju sedan Bromés avgörande.

En 3-1-ledning slutade alltså med en 3-4 förlust för Frölunda.

− Vi slutar ju spela. Man måste ju våga spela. Om man ska vinna någonting måste man våga det också. Vi slutar spela lite. Alla vill inte ha pucken och röra på fötterna utan det blir ganska mycket att ”chippa” ut och bara ta bort puckar. Då kan Luleå diktera villkoren.

Trots att det har varit små marginaler och tre förlängningsrysare är det Luleå som nu har matchboll och kan stänga serien i Göteborg på tisdag. Robert Ohlsson svarar nu på vad som har varit skillnaden mellan lagen som har gjort att Luleå har övertaget just nu.

− Det är svårt att säga. Det gäller att ta tillvara på sina lägen, sedan kan man ju alltid skapa några lägen till framåt. I det stora hela i serien tycker jag att vi har skapat tillräckligt mycket lägen. Det här kanske var vår sämsta prestation om jag tittar på de här fyra matcherna, men ändå känns det som att vi har lägen att vinna matchen, säger tränaren.

