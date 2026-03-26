Skellefteå leder med 2-0 i matcher mot Malmö trots att man saknar stjärnan Pär Lindholm.

När serien vänder ner till Skåne skulle Lindholm också kunna göra comeback.

– Pär reser med. Sen får vi se om han spelar, säger tränaren Daniel Hermansson till Norran.

Pär Lindholm närmar sig comeback för Skellefteå. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Seriesegrarna Skellefteå har skaffat sig ett fördelaktigt läge i kvartsfinalen mot Malmö. De har kopplat ett rejält grepp om serien och leder med 2-0 i matcher efter att ha vunnit båda sina hemmamatcher. Först med 4-1 och senast vände de 0-2 till 3-2 sedan Lars Bryggman avgjort med blott elva sekunder kvar att spela.

Skellefteå har spänt musklerna rejält och vunnit skotten med hela 78-32 under de första två matcherna. Det som gör det än mer imponerande är att de har gjort det utan toppcentern Pär Lindholm.

Pär Lindholm har inte spelat sedan 1-0-segern mot Luleå 28 februari. 34-åringen missade sedan avslutningen av grundserien på grund av skada och har inte heller spelat i inledningen av kvartsfinalen mot Malmö. Han har däremot tränat för fullt och nu verkar Lindholm komma ännu närmare en comeback på isen. Han kommer nämligen att följa med laget ner till Malmö inför de kommande två bortamatcherna i serien.

– Riktigt kul att följa med och få hänga med nära med laget. Sen får vi se hur det blir med spel. Det är ju alltid kul att vara på roadtrip, säger Pär Lindholm till Norran.

Även om Pär Lindholm kommer att resa med laget till Skåne vill Skellefteå inte bekräfta om Lindholm är redo för spel än eller inte.

– Pär reser med. Sen får vi se om han spelar, säger huvudtränaren Daniel Hermansson.

Pär Lindholm har varit en av SHL:s bästa centrar under flera års tid och är bra över hela isen. Under årets säsong stod han för 24 poäng på 47 matcher i grundserien. Lindholm vann SM-guld med Skellefteå 2024.

