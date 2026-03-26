Brynäs är illa ute i kvartsfinalen efter ännu en förlust mot Växjö.

Då fick forwarden Oskar Lindblom ett sent matchstraff för en ”slewfoot” på Brian Cooper.

− Vi kan inte fokusera på det dåliga, för då kommer vi inte att vända någonting, säger backen Johannes Kinnvall till TV4.

Oskar Lindblom fick matchstraff efter en slewfoot på Brian Cooper. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I tisdagens första kvartsfinal i Småland var ställningen 1-1 mellan Växjö och Brynäs innan bortalaget klappade ihop totalt. Växjö gjorde fem mål på cirka åtta minuter för att gå upp till 6-1 och vann sedan matchen med 6-2. Det var 1-0 i matcher till Växjö när lagen möttes igen under torsdagskvällen för match två.

Då kom Brynäs ut mycket bättre inledningsvis. Mål av Axel Jonsson Fjällby och Anton Rödin såg till att det stod 2-0 till bortalaget. Växjö reducerade dock genom Felix Robert i slutet av första perioden. I den andra såg sedan Växjö också till att vända på matchen. Manuel Ågren kvitterade till 2-2 efter endast 25 sekunders spel i mittperioden. Senare stod Ågren också för en läcker assist till backtalangen Leo Sahlin Wallenius som sköt in 3-2 för hemmalaget.

Växjö vinner mot Brynäs igen: ”Frustrerande”

Brynäs kvitterade till 3-3 när Oskar Lindblom sköt ett välplacerat skott som tog i innerribban och studsade rakt ut, vilket gjorde att många inte ens uppfattade att pucken var inne. Efter granskning kunde domarna däremot se att pucken var inne och 3-3 var ett faktum efter två spelade perioder.

När den tredje perioden började fick sedan Växjö en drömstart, precis som i andra. Den här gången tog det 37 sekunder när Dennis Rasmussen satte 4-3. Bara två minuter senare utökade Växjö när Kalle Kratz stod för ett par eleganta dragningar och lade in 5-3-pucken. Brynästränaren Niklas Gällstedt tog då timeout redan efter 2:38 minuters spel för att samla laget. Brynäs höjde sig sedan och fick kontakt igen genom ett powerplay-mål av Jakob Silfverberg.

Växjö kunde däremot ändå vinna med 6-4 sedan Manuel Ågren gjort mål i tom kasse. Växjö leder nu serien med 2-0 i matcher och har kopplat ett rejält grepp om kvartsfinalserien. Brynäs däremot är illa ute efter två raka förluster och är nu piskade att vinna när serien vänder upp till Gävle.

− Det är frustrerande. Jag tycker ändå att vi skapar mycket men släpper in fyra likadana mål. Vi gör fyra mål på bortaplan och någonstans borde det räcka för en vinst, men det gör det inte i dag, säger Brynäsbacken Johannes Kinnvall till TV4 och fortsätter berätta hur Brynäs ska agera för att vända serien:

− Nu blir det tråkiga snacket här, men det är byte för byte och match för match. Vi ska ta små steg i rätt riktning hela tiden. Jag tycker att vi gör en bättre match i dag, även om vi torskar. Vi måste ta med oss det som vi gör det bra och inte fokusera på det dåliga, för då kommer vi inte att vända någonting.

Matchstraff på Oskar Lindblom

I matchens slutskede åkte även Oskar Lindblom ut med ett matchstraff. Med 40 sekunder kvar klippte Lindblom benen på Växjöbacken Brian Cooper så att amerikanen faller bakåt i isen. Cooper blir liggandes en stund innan han tar sig upp på benen. Brian Cooper rasar då mot Lindbloms agerande och kastar bland annat hjälmen i sargen och skriker mot Lindblom innan han kliver ut i omklädningsrummet.

− Brian Cooper är förbannad, han är rasande!, säger TV4:s kommentator Åke Unger.

Oskar Lindblom visades ut och efter videogranskning tvingades han lämna isen sedan han fått matchstraff för ”slewfoot”.

Växjö − Brynäs 6−4 (1-2,2-1,2-1)

Växjö: Manuel Ågren 2, Felix Robert, Leo Sahlin Wallenius, Dennis Rasmussen, Kalle Kratz.

Brynäs: Axel Jonsson Fjällby, Anton Rödin, Oskar Lindblom, Jakob Silfverberg.

Växjö leder serien med 2-0 i matcher.

