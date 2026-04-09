Efter två raka matcher i Skellefteå vänder matchserien till Luleå. Då räknar Oscar Engsund med ett helt annat drag från publiken.

– Det är ju som att spela coronaserien här igen, säger han i TV4.

Skellefteå vann med 5-0 och leder matchserien mot Luleå med 2-0 i matcher. Nu vänder serien upp till Luleå efter två raka matcher i Västerbotten.

Och Luleåbacken Oscar Engsund har inte varit speciellt imponerad av Skellefteåpubliken.

– Det är helt dött här ute. Det är tur att Luleåklacken är här och livar upp, säger han till TV4.

– Annars är det som att spela coronaserien här igen. Vi mötte dem i kvarten då och det är lika tyst nu.

Han är tydlig med vad han förväntar sig i lördagens match i Luleå.

– Ett jävla drag.