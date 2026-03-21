Sågar Luleå inför avgörandet: ”De kastar sig på allting”

Örebros norske talang Noah Steen, 21, kallade Luleå Hockey för ”grinungar”.

Inför avgörandet senare i eftermiddag i Coop Norrbotten Arena utvecklar han nu för Nerikes Allehanda hur han tänker.

– De skriker och skäller och kastar sig på allting, säger han till Nerikes Allehanda.

Noah Steen fortsätter att slänga in ved i brasan som är slutspelsserien mellan Luleå och Örebro. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Det blev grinigt i match två mellan Luleå och Örebro. Efter att Luleå tagit segern i Närke på tisdagen, svarade Örebro med en stark 3–1 seger uppe i Norrbotten på torsdagen. Senare under lördagseftermiddagen väntar avgörandet i serien, där en kvartsfinalist ska koras.

– Det är många som pratar om att Luleå såg bleka ut men jag tycker att vi gjorde dem dåliga. Jag tycker vi spelar bra, säger Steen till Nerikes Allehanda.

”Det som händer där ute händer”

Tidigare har Steen kallat Luleå-laget för grinungar. Något han står fast vid.

– Ja, det tycker jag. De skriker och skäller och kastar sig på allting. Publiken här håller på och … så är det väl för alla hemmalag och det ska man väl göra. Men jag tycker att de kastar sig och skriker och allting. Så de fick höra det i intervjun, säger han till tidningen.

Vidare ska norrmannen ha ropat mot Mathias Bromé att det är ”ingen som vill ha dig här”.

– Det som händer där ute händer där ute. Det är inte mycket mer att säga än så.