Ödesmatch – då är stjärnan tillbaka i Luleå

Luleå Hockey behöver vinna i eftermiddag för att undvika fiasko.

Då är Frederic Allard tillbaka i laguppställningen, samtidigt som Jesper Sellgren utgår.

Allard tillbaka i laget. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Tuff förlust i hemmamatchen på torsdagen för Luleå. Nu väljer man att ändra i förstakedjan, då det blir så att Brian O’Neill får Ben Tardif och Brendan Shinnimin runt sig. Vidare är Frederic Allard tillbaka efter sjukdom som hindrade honom från spel i match två.

Men, det blir på bekostnad av Jesper Sellgren som tvingas lämna återbud. Örebro Hockey, som tog en stark seger sist i Luleå med siffrorna 3–1, ställer upp med samma lag från start som sist.

Dock har William Wikman anslutit som 13:e forward, och tar därmed inte Svante Sjödins plats i fjärdekedjan.

Så ställer lagen upp

Luleå Hockey

Målvakt:

Matteus Ward (Joel Lassinantti).

Backpar:

Frederic Allard, Erik Gustafsson

Oskari Laaksonen, Otto Leskinen

Oscar Engsund, Pontus Själin

Sjundeback: William Håkansson

Kedjor:

Ben Tardif, Brian O’Neill, Brendan Shinnimin

Markus Nurmi, Pontus Andreasson, Anton Levtchi

Linus Omark, Eetu Koivistoinen, Mathias Bromé

Isac Hedqvist, Heikki Liedes, Filip Eriksson

Extraforward: David Granberg

Örebro Hockey

Målvakt:

Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar:

David Quenneville, Linus Arnesson

Luke Martin, Gustav Backström

Filip Berglund, Niklas Nilsson

Sjundeback: Juuso Vainio

Kedjor:

Patrik Karlkvist, Kalle Kossila, Teemu Turunen

Jesse Ylönen, Kalle Miketinac, Patrik Puistola

Egor Polin, Milton Oscarson, Noah Steen

Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, Svante Sjödin.

Extraforward: William Wikman.