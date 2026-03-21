Ödesmatch – då är stjärnan tillbaka i Luleå
Luleå Hockey behöver vinna i eftermiddag för att undvika fiasko.
Då är Frederic Allard tillbaka i laguppställningen, samtidigt som Jesper Sellgren utgår.
Tuff förlust i hemmamatchen på torsdagen för Luleå. Nu väljer man att ändra i förstakedjan, då det blir så att Brian O’Neill får Ben Tardif och Brendan Shinnimin runt sig. Vidare är Frederic Allard tillbaka efter sjukdom som hindrade honom från spel i match två.
Men, det blir på bekostnad av Jesper Sellgren som tvingas lämna återbud. Örebro Hockey, som tog en stark seger sist i Luleå med siffrorna 3–1, ställer upp med samma lag från start som sist.
Dock har William Wikman anslutit som 13:e forward, och tar därmed inte Svante Sjödins plats i fjärdekedjan.
Så ställer lagen upp
Luleå Hockey
Målvakt:
Matteus Ward (Joel Lassinantti).
Backpar:
Frederic Allard, Erik Gustafsson
Oskari Laaksonen, Otto Leskinen
Oscar Engsund, Pontus Själin
Sjundeback: William Håkansson
Kedjor:
Ben Tardif, Brian O’Neill, Brendan Shinnimin
Markus Nurmi, Pontus Andreasson, Anton Levtchi
Linus Omark, Eetu Koivistoinen, Mathias Bromé
Isac Hedqvist, Heikki Liedes, Filip Eriksson
Extraforward: David Granberg
Örebro Hockey
Målvakt:
Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).
Backpar:
David Quenneville, Linus Arnesson
Luke Martin, Gustav Backström
Filip Berglund, Niklas Nilsson
Sjundeback: Juuso Vainio
Kedjor:
Patrik Karlkvist, Kalle Kossila, Teemu Turunen
Jesse Ylönen, Kalle Miketinac, Patrik Puistola
Egor Polin, Milton Oscarson, Noah Steen
Glenn Gustafsson, Christopher Mastomäki, Svante Sjödin.
Extraforward: William Wikman.
