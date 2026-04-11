Ny förlust för Luleå – nära att bli utslagna

Det vill sig inte för regerande mästarna i semifinalserien. Luleå ligger nu under med 0-3 i matcher mot Skellefteå efter att ha förlorat på hemmaplan.

Thomas Berglund under semifinal tre i SHL mellan Luleå och Skellefteå den 11 april 2026 i Luleå.

Skellefteå stormar mot en SM-final. Efter två starka segrar på hemmaplan åkte de till Luleå med 2-0 i matcher och ett bra läge i semifinalen. Efter en svag start växte de in i matchen och tog sakta men säkert över tillställningen. Då blev det till slut inget snack utan trots ett sent matchstraff på Pär Lindholm blev det aldrig oroligt.

Till slut skrevs siffrorna till 3-1 i fördel för Skellefteå.

Luleå är nu i ett tufft läge i matchserien. De behöver nu vinna fyra raka matcher för att drömmen om ett nytt SM-guld ska leva. Där det redan på måndag är en match som är på liv och död.

— Vi måste ta med oss de bra sakerna vi gör de här tre första matcherna och städa bort det dåliga. Det är lika mycket mentalt som fysiskt just nu. Så det gäller att besegra de inre tankarna och verkligen nollställa och tro på det, säger kaptenen Erik Gustafsson i TV4 efter förlusten.

Ensam målskytt för Luleå var Isac Hedqvist. För Skellefteå var det Lars Bryggman, Pontus Johansson och Emil Djuse som gjorde målen.