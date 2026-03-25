Experten pekar ut missen (?): ”Har inte lämnat”

Andra kvartsfinalmötet mellan Frölunda och Luleå bjöd på matchstraff för både Markus Nurmi och Brendan Shinnimin. Men TV4:s Sanny Lindström ställer sig frågande till båda.

– Han har teoretiskt sett inte lämnat planen, ingen har ju kommit in, säger experten om det första i sändningen.

Markus Nurmi fick matchstraff innan Brendan Shinnimin, men Sanny Lindström är inte helt överens med domarna. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Redan efter att Filip Cederqvist firat 2–0 med att ta tillbaka sin målgest väcktes starka känslor. Därefter ökade temperaturen rejält i andra kvartsfinalmötet mellan Frölunda och Luleå. Men kanske borde det sett annorlunda ut? Åtminstone om du frågar TV4:s Sanny Lindström.

Vid båda matchstraffen i tredje perioden var experten nämligen inte helt överens med domarna.

Det första, tilldelat Markus Nurmi, kom efter ett bråk brutit ut i ena zonen. Tom Nilsson satte in en tackling på Pontus Andreasson, och plötsligt vände Markus Nurmi för att försvara både honom och Linus Omark. Efter granskning slogs det hårdare straffet fast då troligen ansåg att Luleå-spelaren lämnat bänken för att fajtas.

– Nurmi kom så sent in i situationen, men han var på isen, det är viktigt att säga, säger Lindström i sändningen.

– Han har teoretiskt sett inte lämnat planen, ingen har ju kommit in. Han har åkt ifrån situationen, men har inte lämnat bänken. Nurmi gör inget mer roughing-liknande än någon annan gör, så då måste bedömningen vara att han kommer in från bänken, vilket min bedömning är att han inte gör.

Håller inte med domarna: ”Nöjer mig med en tvåa”

Kort därefter var det dags igen. Denna gång fick Brendan Shinnimin lämna isen för en crosschecking vid tekning.

– Det är så små marginaler när man har en crosschecking-situation. Jag såg den i kvalet med Rindell, den tycker jag är tydligare. Jag nöjer mig med en tvåa i det här läget. Jag tycker inte att den är av sådan kraft så den ska rendera i en femma eller någon vidare repressalie, säger Sanny Lindström och fortsätter.

– Då kommer en referensgrupp titta på den här och det finns en risk att Shinnimin missar matcher. Jag tycker inte att den är hård. Den är väldigt onödig, och absolut, du kan resonera att den tar mot nacken på Cederqvist.

Slutsiffrorna skrevs till hela 7–0 och mötet är därmed utjämnat till 1–1 i matcher.