Attacken mot Luleå: ”Jävla bebisar”

Noah Steen gick till attack mot Luleå efter den första perioden.

Det var en händelsefattig första period mellan Luleå och Örebro i kvällens åttondelsfinal. Däremot var det desto mer känslor i matchen även om målchanserna hade uteblivit.

Lagen rök ihop ett par gånger och i Luleå var unge forwarden Isac Hedqvist ofta inblandad. Han berättade sedan för TV4 om sina knep för att komma in under skinnet på motståndarna.

– Det är inte så mycket snack. Jag försöker bara vara jobbig, någon slashing i knävecket här och där när domaren inte ser. Jag gruffar lite efter avblåsningar också så brukar de bli lite sura och sedan hånle mot dem lite grann, säger Hedqvist.

Noah Steen sågar Luleå: ”Jävla bebisar!”

Innan periodpausen rök Örebros Noah Steen ihop med Oskari Laaksonen i Luleå. Steen var rejält irriterad på Laaksonen och domarna fick kämpa för att norrmannen skulle släppa situationen och åka av isen.

Under pausen ombads han sedan ge sin bild av situationen och varför han var så arg.

– De är jävla grinungar allihopa. Men man får retas lite. De grinar och gnäller, jävla bebisar. Då får vi vara på dem, säger Steen till TV4.

Lasse Granqvist i TV4-studion frågar sedan Noah Steen vem som han var irriterad på och jagade efter.

– Nästa fråga, svarade Steen kort.

