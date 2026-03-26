Färjestad blir överkörda − byter målvakt: ”Alldeles för svagt”

Rögle kör över Färjestad i den andra kvartsfinalen.

Redan efter 18 minuter hade hemmalaget gått upp i en 5-0-ledning.

− Det är alldeles för svagt försvarsspel av Färjestad, säger TV4:s expertkommentator Joel Lundqvist.

− Det är en riktigt dålig period, vi ska säga några väl valda ord inne i omklädningsrummet nu, säger FBK-backen Filip Roos.

Melker Thelin blev utbytt när Rögle körde över Färjestad. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Rögle fick en tung start på kvartsfinalserien mot Färjestad i tisdags. Bortalaget FBK vann match ett med 2-1 i Ängelholm och Rögle fick samtidigt tre spelare skadade. När lagen i kväll möttes igen i Ängelholm blev det däremot en helt annan historia.

Dennis Everberg spräckte nollan i matchen redan efter tre minuter för att ge hemmalaget ledningen. Mot slutet av perioden rann det sedan iväg något enormt för Rögle. Calle Själin sköt 2-0 för skåningarna efter nästan 13 minuters spel. Själin blev sedan huvudrollsinnehavare när Rögle körde över Färjestad. Själin spelade läckert fram till Isac Solbergs 3-0-mål. Därefter klev Dennis Everberg fram och sköt sitt andra mål i matchen för 4-0. Efter 4-0-målet delade Marian Studenic ut en crosschecking på en firande Mark Friedman vilket ledde till att Rögle fick spela powerplay. I PP-spelet sköt Calle Själin sedan sitt andra mål och han stod för 2+1 när Rögle gick upp till 5-0 redan efter 18 minuter.

− Vad är det som händer i Ängelholm?, utbrister TV4:s kommentator Lena Sundqvist.

Färjestad bytte målvakt i krossen: ”Tappar fokus”

Färjestad hade däremot uppträtt riktigt svagt under den första perioden och släppte alltså in fem mål på kort tid. Efter 4-0-målet blev också målvakten Melker Thelin utbytt och i stället fick Emil Larmi hoppa in mellan stolparna.

− Det är alldeles för svagt försvarsspel av Färjestad. De är inte med riktigt utan tappar fokus, säger TV4-experten Joel Lundqvist.

Innan periodpausen fick Färjestad däremot viss kontakt när Viktor Lodin satte 5-1.

− Det är en riktigt dålig period av oss. Vi släpper till det alldeles för enkelt och de sköljer över oss. Det är mycket tid kvar, men vi behöver komma ut mycket starkare. Vi gör det lite svårt, vi måste komma ut mer rejält, spela lättare och vara tyngre i anfallszon, säger FBK-backen Filip Roos till TV4 i pausen och fortsätter:

− Vi missar en hel del smågrejer som gör att det öppnar upp sig för dem. Det gäller att vi kommer samman nu i omklädningsrummet, vi vet att vi kan väldigt mycket bättre. Några väl valda ord där inne, sedan ska vi komma ut och göra en helt annan period.

