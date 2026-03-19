Djurgården får tillbaka Magnus Hellberg när de har chansen att gå vidare till kvartsfinal.

Däremot tappar de lagkaptenen Marcus Krüger som saknas i kväll.

Magnus Hellberg är tillbaka, men då saknas Marcus Krüger i Djurgården.

Djurgården vann den första åttondelsfinalen mot Malmö på Hovet efter ett oerhört kontroversiellt avgörande. I efterhand pudlade SHL och erkände att målet borde ha blivit bortdömd. I kväll möts lagen igen nere i Skåne där Djurgården har chansen att säkra avancemang till kvartsfinal vid seger.

Stjärnmålvakten Magnus Hellberg saknades i den första åttondelsfinalen mot Malmö och i stället fick Daniel Marmenlind vakta kassen. Till kvällens match är däremot Hellberg tillbaka och kliver rakt in mellan stolparna igen i vad som kan bli den avgörande matchen i serien. Det är en stor förstärkning för Djurgården med tanke på att laget endast har vunnit två matcher på hela säsongen utan Hellberg.

Marcus Krüger saknas för Djurgården

Däremot får Djurgården samtidigt också ett tungt besked. Marcus Krüger gjorde comeback i tisdags när den första åttondelsfinalen spelades på Hovet. Han spelade dock bara drygt fyra minuter men satt sedan kvar i båset under resterande delen av matchen. Nu saknas också Krüger och kommer inte till spel alls i kvällens andra åttondel. I stället går Ludvig Rensfeldt in som center i fjärdekedjan med Samuel Solem och Theo Stockselius. Oula Palve kliver därmed in i laget som 13:e forward efter att ha varit petad i den första åttondelsfinalen.

Malmö å sin sida får också tillbaka en målvakt. Marek Langhamer går in i laguppställningen efter att ha varit borta de senaste veckorna. Langhamer agerar dock endast backup till Oskar Blomgren i kväll. I övrigt ställer skåningarna upp med exakt samma kedjor och backpar bland utespelarna.

