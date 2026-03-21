Brian O’Neill tillhör ligans bästa spelare och är en ledargestalt på isen för Luleå Hockey.

Nu kommenterar han detaljen och trenden som talar emot fortsatt spel i slutspelet.

– Det är galet – och rätt pinsamt, säger han till NSD.

Brian O’Neill om Luleås trend. Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Brian O’Neill och hela Luleå är säkerligen lite oroliga över sin svaga form. Men det finns en detalj som har gått riktigt dåligt under en längre tid som kan bli avgörande.

De är nu inne i en trend på tolv raka matcher utan att ha spräckt nollan i en match – man har alltså alltid hamnat i underläge.

– Det är galet – och rätt pinsamt. Att göra det första målet är viktigt, speciellt i slutspelstider – men det räcker förhoppningsvis för att motivera oss att göra det på lördag, säger O’Neill till NSD.

”Jag vet att jag behöver producera”

Luleå Hockey förlorade i torsdags med 1–3 hemma mot Örebro, efter att ha tagit en imponerande seger i bortamatchen i Behrn Arena i tisdags.

Nu är man pressade att vinna på lördagen – om inte mästarnas säsong ska vara över. Samtidigt har Brian O’Neill själv inte gjort mål på två månader.

– Jag vet att jag behöver producera för att vi ska vara framgångsrika. Det är bara att hoppas att jag lyckas få in en puck snart och att det lossnar efter det. Det kan vända snabbt, säger han.

