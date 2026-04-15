Rasar efter utvisningen: ”Det är helt sjukt”

Pontus Andreasson avslutade förstaperioden av Luleås måstematch mot Skellefteå med en utvisning. Därefter var han rejält irriterat.

– Jag fattar inte var han hittar den utvisningen. Det är helt fantastiskt hur han kan se den där, säger stjärnan i TV4 innan 0–2 trillar in i boxplay.

Pontus Andreasson fick en ”icke-utvisning” för slashing i måstematchen. Foto: Bildbyrån (montage).

Med 0–1 på tavlan och skarpt läge i semifinalserien mot Skellefteå åkte Pontus Andreasson på en slashing-utvisning. Han vände sig om snabbt mot domaren och utryckte sin frustration, men två minuter stod kvar in i andra perioden.

När Luleå-stjärnan sedan fick TV4:s mikrofon framför sig höll han inte igen.

– Jag är inte ens nära honom (Skellefteås Victor Stjernborg) så jag fattar inte var han hittar den utvisningen. Det är helt fantastiskt hur han kan se den där, det är helt sjukt, säger han i sändningen.

Någon förklaring fick han inte heller från de randiga.

– Nej, ingenting. Han vet väl att han gjort fel hoppas jag, svarar Andreasson.

Får medhåll från Experten: ”Ingen utvisning”

När det hela rullas igen i TV4:s studio får Luleå även medhåll från experten Almen Bibic.

– Det där ingenting, den där lilla puffen på brallan när han ramlar där. Det är såklart ingen utvisning. Jag förstår hans frustration, säger Bibic.

Emil Djuse hade tidigare gett Skellefteå 1–0 i matchen. Ett mål som med 3–1 i serien tog dem ett steg närmre SM-final.

– Första minuterna är helt okej. Sen får de övertag och får ett mål där också. Slarvigt. Sen får de några långa anfall också så där måste vi upp och trycka ner dem istället. Det är för dåligt. Vår kedja måste upp också, och skapa mycket mer. Det kan bli bättre, säger Andreasson frustrerat.

Tidigt i andra kom 2–0 för Skellefteå och TV4:s Staffan Kronwall beskrev det tuffa i och med Andreassons, enligt honom, ”icke-utvisningen”.

Matchen pågår!