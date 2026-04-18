Tiden i Luleå är över för Eetu Koivistoinen. Nu håller han tillbaka tårarna och berättar om skadan han struntade i under SM-slutspelet.

– De matchfria dagarna har varit värst. Då har jag haft ont, säger han till NSD.

Luleå-centern, Eetu Koivistoinen, spelade skadad. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

Det är med smärta och tunga känslor som Eetu Koivistoinen lämnar Luleå. Detta bekräftar backen efter semifinaluttåget mot Skellefteå. Resan, som började 2024 och nådde ett SM-guld förra året, gör att han har svårt att hålla tillbaka tårarna i en intervju med NSD.

– Onsdagens match var min sista för den här föreningen. Jag är okej med det, men jag har inte hunnit bearbeta alla känslor och det känns jobbigt att tänka på det, säger Koivistoinen till tidningen.

– Jag har haft en fantastisk tid här och kommer att sakna de andra. Det är ett fantastiskt gäng, fortsätter han.

Expressen rapporterade redan i december om en överenskommelse med finska Kärpät, men den 30-årige centern vill inte bekräfta något.

”Vi gav i alla fall allt”, tillägger han om Luleås säsong.

Spelade skadad: ”Fick sprutor mot smärtan”

Ge allt var just vad Eetu Koivistoinen själv också gjorde. I intervjun bekräftar han nämligen att han bröt vänstra lillfingret under en av matcherna mot Skellefteå.

– De matchfria dagarna har varit värst. Då har jag haft ont. Dagarna vi hade match fick jag sprutor mot smärtan och materialförvaltarna fixade ett extraskydd åt mig. Problemet var att jag, emellanåt, tappade känseln i handen under matcherna. Vi får se hur illa det är. Jag ska in och röntga handen i dag. Förhoppningsvis krävs det ingen operation, säger han till NSD.

Även ett täckt skott mot foten har spökat, men det var ingenting i jämförelse, menar Koivistoinen.

