Brynäs smäll − missar första kvartsfinalen

I kväll kliver Brynäs in i SM-slutspelet för kvartsfinalen mot Växjö.

Då kommer laget bara till spel med sex backar eftersom Luke Witkowski saknas.

Luke Witkowski kommer inte till spel för Brynäs i kvällens första kvartsfinal.

När Brynäs avslutade grundserien med en match mot HV71 för en och en halv vecka sedan klev Luke Witkowski av med en skadekänning. Den 35-årige amerikanen fick en känning i ljumsken som gjorde att han inte kunde fullfölja matchen.

Till tisdagens första kvartsfinal mellan Växjö och Brynäs står det då klart att Brynäs också får klara sig utan Luke Witkowski som inte är redo för spel ännu. Witkowski saknas i laget och eftersom Christian Djoos är borta sedan länge innebär det att Gävlelaget endast kommer till spel med sex backar i matchen mot Växjö.

Däremot har Brynäs ett ordinarie lag bland forwards. Mellan stolparna är det Erik Källgren som får förtroendet att vakta kassen i den första kvartsfinalen.

Lagkaptenen tillbaka för Växjö

Växjö får också ett väldigt viktigt besked då lagkaptenen Joel Persson är redo för spel och kliver rakt in i laget till den första matchen mot Brynäs. Persson missade de sista matcherna i grundserien men är nu spelklar igen och går rakt in i första backparet med Brian Cooper. Det innebär att Zach Giuttari flyttas ner som sjundeback för Växjö medan Elias Rosén petas och är helt utanför laget.

På forwardssidan saknar Växjö fortsatt skadade Sebastian Strandberg samt Ludvig Nilsson. Adam Åhman vaktar kassen för Lakers.

Source: Luke Witkowski @ Elite Prospects