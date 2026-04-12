Omark öppnar för roll i Luleå efter karriären

Linus Omarks hockeykarriär kan ta slut i morgon.

Nu öppnar han för en ny roll i Luleå Hockey när han lägger skridskorna på hyllan.

– AJag brinner för Luleå Hockey och vill klubben ha hjälp så finns jag här i stan, säger Omark till Norrbottens-Kuriren.

Linus Omark är öppen för att stanna i Luleå efter spelarkarriärens slut. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Skellefteå leder semifinalen med 3-0 i matcher mot Luleå. Det innebär att de skulle kunna stänga serien och säkra avancemang till SM-finalen vid en seger i morgon, måndag.

I sådana fall skulle säsongen också ta slut för Luleå Hockey. Det skulle även kunna bli den sista matchen i Luleåtröjan för Linus Omark. Han har redan varit tydlig med att han kommer att avsluta karriären i Luleå efter säsongen och vid en förlust i morgon kommer han att ha gjort sin sista match.

– Jag ska se till att det inte blir så, säger 39‑åringen till Norrbottens-Kuriren och menar att han står fast vid beslutet att lägga av:

– Ja, det gör jag. Men just nu tänker jag bara på matchen på måndag och ser det som en möjlighet att göra något stort.

Linus Omark öppnar för ny roll i Luleå Hockey

Linus Omark har då redan börjat fundera på en framtid efter spelarkarriären. Ikonen är tydlig med att han vill fortsätta jobba med ishockeyn. Nu öppnar han också för att stanna kvar i Luleå i en annan roll.

– Absolut. Vi får se om jag får någon förfrågan i framtiden. Det vet man aldrig. Jag brinner för Luleå Hockey och vill klubben ha hjälp så finns jag här i stan, säger Omark.

Det är dock oklart exakt vad för roll som skulle kunna bli aktuell för Linus Omark.

– Jag har varit öppen tidigare med att jag gillar att bygga lag, men tränare kan också vara ett alternativ. Jag har mycket idéer om hockey och vill absolut hålla på med det framöver. Just nu är jag spelare, och jag får fundera när allt är klart.

Linus Omark har spelat nio säsonger i Luleå Hockey och har producerat 305 poäng på 431 matcher i klubben. Under sin karriär har han även gjort 79 NHL-matcher för Edmonton Oilers och Buffalo Sabres samt spelat i KHL och Schweiz. På meritlistan har han ett SM-guld med Luleå 2025, ett guld i Schweiz med Genève 2023 samt VM-guld med Tre Kronor 2017.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects