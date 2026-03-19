Luleå missar den första chansen att säkra kvartsfinalspel.

Örebro tvingar fram en tredje och avgörande åttondelsfinal efter kvällens 3-1-seger.

– Vad är det som inte talar för oss efter denna matchen?, säger tvåmålsskytten Kalle Miketinac till TV4.

Kalle Miketinac sänkte Luleå för att tvinga fram en avgörande match om två dagar. Foto: Bildbyrån (Montage)

De flesta trodde nog att Luleå skulle ta sig vidare till kvartsfinal relativt enkelt efter att ha vunnit med hela 6-2 borta i den första åttondelsfinalen mot Örebro. Luleå körde över Örebro helt och hållet i den första matchen och det såg ut som att närkingarna hade tömt sig under slutet av grundserien.

Men i kväll, när serien hade vänt upp till Norrbotten, var det helt plötsligt ombytta roller. Det blev en händelsefattig första period där Noah Steen och hans ilska mot Luleå var det enda av värde som stack ut. I den andra perioden var det däremot Örebro som tog över spelet helt och hållet. I vad som annars blev en grinig period tog Örebro tag i taktpinnen och kunde även ta ledningen genom Kalle Kossila i powerplay.

Kalle Miketinac oväntad hjälte för Örebro

Skotten blev 16-6 till Örebro i den andra perioden och Luleå hade bara lyckats skjuta åtta skott på 40 minuter. Det var med andra ord en helt annan matchbild jämfört med hur det såg ut för blott två dagar sedan.

Däremot kvitterade Luleå till 1-1 genom Anton Levtchi i början av den tredje perioden. Likaläget stod däremot inte länge. I stället klev Kalle Miketinac fram två gånger om för bortalaget. Trots att Luleå hade lyft upp sitt spel och skapat flera heta målchanser stack Örebro upp och gjorde dubbla mål via spelvändningar. Miketinac hade inte gjort något mål alls på 18 matcher sedan han värvades till Örebro. Nu klev han alltså fram med två mål inom loppet av bara några minuter för att se till att Örebro kunde vinna med 3-1.

– Jag vet inte, det har varit lite segt på målfronten sedan jag kom hit. Det var bättre sent än aldrig. Det är tufft framför mål men får man rätt yta så studsar pucken rätt också, säger Miketinac till TV4 och fortsätter:

– Det var skönt att vi kunde vinna i dag och att vi får en match till här. Vad är det som inte talar för oss efter denna matchen? Vi har en bra stämning i laget och vi trummar på.

Avgörande match på lördag: ”Lite bittert”

Nu är det alltså utjämnat och 1-1 i matcher. Det innebär att det blir en tredje och helt avgörande åttondelsfinal i Norrbotten på lördag.

– Jag tycker att vi gör två ganska bleka perioder faktiskt. Vi kommer inte riktigt upp i nivå, förrän i sista perioden. Då börjar vi pusha, åker lite skridskor och får in kvitteringen. Tyvärr åker vi på ett olyckligt mål i röven på den enda chansen de har fram till dess. Det är lite bittert, säger Luleås tränare Thomas ”Bulan Berglund.

Luleå – Örebro 1–3 (0-0,0-1,1-2)

Luleå: Anton Levtchi.

Örebro: Kalle Miketinac 2, Kalle Kossila.

1-1 i matcher.

