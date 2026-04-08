3-0 och på väg mot en säker seger hemma i den första semifinalen.

Då rasade Växjö ihop på ett oväntat sätt och föll med hela 5-3 mot Rögle.

− Jag tycker att vi faller lite på eget grepp, säger Björn Hellkvist.

− Vi blir väldigt passiva och slutar spela, säger kaptenen Joel Persson.

Björn Hellkvist och hans Växjö föll ihop i den första semifinalen.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

SM-slutspel i Vida Arena brukar oftast innebära segrar för Växjö Lakers. Speciellt när de tar ledningen och sedan kan spela på den med sin kontrollerade defensiven.

Men i den första semifinalen mot Rögle blev de i stället hårt straffade. Växjö hade ledningen med 3-0 men tappade sedan till 3-3 redan i andra perioden. I den tredje kunde sedan Rögle avgöra för att vinna matchen med 5-3 och Växjö förlorar alltså den första semifinalen hemma i Småland.

− De får ju ett jädra momentum där när de får 3-1 och 3-2 relativt snabbt. Jag tycker att vi slutar spela och supporta varandra och hela den här biten. Då bjuder vi in Rögle till att få ett jädra momentum och ”go” i sitt lag. Såklart hade vi kunnat bryta det ännu tidigare och det är klart att vi måste lära oss snabbt av det här, säger lagkaptenen Joel Persson efter matchen.

Ni brukar ju inte tappa på det här sättet, vad var det som hände?

− Det är någon snabb spelvändning där och jag tycker att vi slarvade lite med att få fast pucken djupt. Vi vet att framför allt i en andra period mot ett så pass kontringsstarkt lag som Rögle är det väldigt viktigt att ha kvar pucken djupt och samtidigt ha en stark tredje gubbe som kan supporta backarna. Rögle gör det såklart bra när de gör sina mål och när de gör 3-3 precis innan paus får gå in med en go känsla. Vi försöker bara nollställa men sedan tycker jag att vi saknar lite den pushen som vi vill ha i tredje perioden där.

Björn Hellkvist: ”Det vänder matchen i Rögles favör”

Växjös tränare Björn Hellkvist menar också att Växjö tappade sitt spel efter att ha skaffat sig den stora ledningen.

− Vi gör det bra fram till några byten efter 3-0. Sedan tycker jag att vi faller lite på eget grepp och bjuder in Rögle. Vi går bort oss några gånger i offensiv zon och ger bort några onödiga spelvändningar. Det vänder såklart matchen i deras favör, säger Hellkvist på presskonferensen.

Joel, håller du med Björn om att ni faller på eget begrepp och vad beror det på?

− Det är klart att det är lätt att vinkla det dit när vi leder med 3-0 på hemmaplan och ska kunna ta bättre beslut, framför allt i andra perioden. Vi vet om att det är många kritiska lägen som behöver tas runt blålinjerna och i det djupa spelet i anfallszon. Vi får lära oss snabbt, släppa den här matchen och också lära oss saker och ta med de bitarna som är bra till nästa match, svarar Växjö-kaptenen.

Blev ni lite för säkra när ni hade 3-0-ledningen?

− Jag tycker att vi blir väldigt passiva, så det är klart att man kan säga det. Det är något som vi försöker belysa redan efter 3-1 att vi måste vara aktiva, fortsätta spela och vara starka på pucken. Det är ett mentalt spel i ishockey många gånger och framförallt när du leder med 3-0 och sedan får de 3-1 och 3-2 snabbt. Vi lyckades inte bryta där i dag och vi måste lära oss snabbt.

Joel Persson: ”Vet om att de har ett par stora spelare”

Växjö hade en bekväm resa i kvartsfinalen där de slog ut Brynäs med 4-1 i matcher och tog sig vidare utan större problem. Den serien var ganska snäll och känslolös, jämfört med Rögles heta kvartsfinal mot Färjestad. För Växjö blir det nu en helt annan utmaning att ställas mot ett tufft Rögle, jämfört med ett lite snällare Brynäs.

Det lär ju smälla på lite mer här i semifinalen, känner du att ni är redo för det spelet?

− Ja, men det tycker jag. Vi vet om att de har ett par stora spelare. Sedan tycker jag att Brynäs också hade sina fysiska spelare. De spelarna finns egentligen i alla lag och det är ju sådana som vill kliva fram och sätta avtryck ännu mer i slutspelet. Det tvingar oss också att vara mer alerta och alla spelare måste vara redo när både pucken och motspelare kommer. Jag ställer också en fråga som man kan vända till något positivt att man måste vara alert, säger Persson.

Så ska Växjö komma tillbaka i semifinalen

Nu har Rögle 1-0 i matcher och Växjö måste vända serien och ska börja med att försöka kvittera i match två som spelas på fredag.

− Jag tycker att vi tar med oss första halvan av matchen såklart där vi går upp och gör tre mål i början på andra perioden. Sedan får vi också ta med oss det som vi gör mindre bra, kolla på det och lära oss av det. Det är väl ett par av de bitarna som vi är inne på här men det finns säkert andra delar i spelet också som vi behöver göra bättre. Framför allt tycker jag att vi behöver bli starkare på pucken i anfallszonen och göra så att Rögle blir ännu tröttare om kan inte åka och köra på sina kontringar.

Rögle vände i kvartsfinalen och vände i den här matchen och lär vara starka mentalt. Blir det ett lite jobbigt läge för er då?

− Nej, jobbigt… Nu är det ju någonstans vi som ska vända serien. Det har bara spelats en match och jag förväntar mig en väldigt tajt och jämn serie framöver. Det är en match i taget och nu är det bara att fylla på med mat och sömn och som sagt lite video i morgon och sen ska vi upp på hästen igen på fredag, avslutar Joel Persson.

