Kaptenens attack: ”Nu får vi gå ut och gråta i media”

Tidigare under kvartsfinalserien var Växjös tränare, Björn Hellkvist, kritisk mot domarna. Nu går Johan Larsson till motattack.

– Vad ska jag säga…? Nu får vi gå ut och gråta i media, säger Brynäs-kaptenen till SVT.

”Senaste två matcherna har vi haft ett powerplay. Brynäs har haft lite fler. Jag tycker inte att det varit någon skillnad på hur lagen spelat och därför kunde man ha hittat något mer”

Efter att Växjö förlorat det tredje kvartsfinalmötet mot Brynäs var det så tränaren Björn Hellkvist uttryckte sin frustration på presskonferensen. Sedan fick man, under måndagens nya möte, med sig åtta utvisningsminuter, och vann med 3–2.

I SVT svarar då Gävle-lagets kapten, Johan Larsson, med att gå till attack.

– Vad ska jag säga…? Nu får vi gå ut och gråta i media, så gjorde de i förra matchen när de inte fick en utvisning med sig. De grät i media. Det verkar hjälpa, säger han till SVT.

Målskytten sågades: ”Ingen utvisning”

Larsson menar att det var ”en annan nivå i de övriga matcherna”. Det när bland annat Axel Andersson åkt på en utvisning i måndagens första period som sedan ledde till 0–1.

Dylan Mclaughlin var den som hamnade i kamp med Andersson – och den som själv tryckte in pucken i nät.

– Jag tycker att det är hårt. Båda klubborna är där uppe. Låt det här vara, låt det passera. Sen tycker jag att Mclaughlin kan stå upp i det här läget och inte bara vissna ihop. Det är ingen utvisning, sa TV4:s expert Almen Bibic under sändningen av matchen.

Suomi ej anmäld efter matchstraffet

Samtidigt drog Växjö på sig totalt 29 utvisningsminuter i senaste matchen. Detta då Eemeli Suomi fått matchstraff för en crosschecking.

– Jag säger som Björn sade senast, att det finns folk som granskar det där… jag tycker att domarna är smarta som tar det stora straffet och får gå in och titta. Det ska de ha all eloge för. Det sker alldeles för sällan, sa Brynäs-tränaren Niklas Gällstedt på presskonferensen.

Ingen anmälan har trillat in till disciplinnämnden dagen efter Soumis matchstraff, och därmed ser det inte ut att få några andra konsekvenser.