Domarkritiken: ”Haft ett powerplay på två matcher”

Brynäs vann ”måstematchen” och reducerade till 2-1 i matcher mot Växjö. Då var Björn Hellkvist irriterad på domarnas prestation.

– De senaste två matcherna har vi haft ett powerplay. Man borde kunna hitta något mer.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Som så många gånger förr klev Jakob Silfverberg fram för Brynäs. Han avgjorde kvartsfinalen mot Växjö i förlängning. Målet kom efter ett bibehållet tryck efter en Växjöutvisning. En utvisning som var deras fjärde i matchen.

Brynäs hade, å sin sida, ingen utvisning. Något som irriterade Väjxötränaren Hellkvist.

– De senaste två matcherna har vi haft ett powerplay. Brynäs har haft några fler, och jag tycker inte det är någon skillnad på hur de spelar. Man borde kunna hitta något fler för oss. Men det är som det är.

Björn Hellkvists irritation

Hellkvist var framför allt irriterad på två av lagets utvisningar.

– De två första vi får är väldigt mjuka. Tar man dem, då måste man kunna ta hakningen på Zach (Giuttari) innan deras 1-0 också.

Från Brynäshåll fanns irritation efter en crosschecking från Petter Granberg, som träffade Johan Larsson i ansiktet.

– Ja, jag tyckte den tog i mitt ansikte. Men domaren sa att den träffade axeln. Det är vad det är, säger Larsson till hockeysverige.se.

– Jag tycker vi spelar tajt och disciplinerat och bra idag, fortsatte Brynäskaptenen.

Brynäs svaga powerplay: ”Har scoutat oss”

Brynäs hade däremot svårt att prestera i lagets fyra powerplaylägen.

– Det kändes som att de hade scoutat oss. Jag tycker ändå vi har spelat hyfsat där nere. Vi får kolla igenom powerplayen igen och se om vi kan hitta någon lösning.

Går det att förändra det från match till match?

– Nja, i det stora hela är det ganska mycket som är likt. Det är lite små detaljer hit och dit, kanske. Men det måste bli bättre.

Nästa match spelas på måndag. Även den i Gävle.